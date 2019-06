Venezuela derrota Bolívia e vai às quartas da Copa América

A Venezuela não se incomodou com um estádio vazio. Diante de 11.746 torcedores, A Vinotinto venceu a Bolívia, por 3 a 2, no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo A, da Copa América. Os gols foram marcados por Machís, duas vezes, e Martínez. Justiniano descontou para La Verde.

O triunfo garantiu a seleção venezuelana em segundo lugar, com cinco pontos e carimbou sua vaga às quartas de final. Os comandados de Rafael Dudamel encaram o mesma da sua posição, porém, do Grupo B. Na lanterna, os bolivianos não somaram nenhum ponto e se despedem da competição.

Vinotinto inaugura o placar, mas La Verde é parada na trave

Assim que o juiz deu o apito inicial, Savarino enfiou para Hernández, que cruzou. Machís se antecipou do meia Diego Bejarano e cabeceou no meio do gol, sem chances para o goleiro. Em busca de diminuir a diferença, a seleção boliviana partiu para o ataque. Aos 7’, Arano mando uma bomba de fora da área, Fariñez espalmou e a bola explodiu na trave.

Com o passar do tempo, a Vinotinto aproveitou os erros de passes dos adversários. Aos 28', Añor armou contra-ataque no meio-campo, abriu para Machís. O atacante alçou para Savarino, que mandou para fora. Dez minutos depois, La Verde parou no poste novamente e por pouco não deixou tudo igual. A bola ficou sozinha na entrada da área, Raúl Castro aproveitou e arrematou forte na trave. Aos 44', Rondón encontrou Savarino na área, que bateu cruzado no canto, mas Lampe fez grande defesa.

Quartas venezuelana

Aos 9', Rincón passou para Machís na esquerda. O camisa 7 carregou, trouxe para o meio e finalizou cruzado na entrada da área e ampliou o placar. Tendo a vantagem, a Venezuela começou ficou mais tranquila na partida, porém, continuou marcando presença no campo ofensivo. Aos 28', Martínez acionou Soteldo. O jogador se livrou da marcação e tocou para trás. Savarino arremata e Lambe fez a defesa.

Os bolivianos conseguiram diminuir a diferença Justiniano. Após boa troca de passes, Diego Bejarano encontrou o volante dentro da área, que mandou de primeira no canto direito. A alegria verde durou pouco e a Vinotinto decretou sua ida às quartas de final. Aos 41', Soteldo cruzou na linha de fundo e Martínez desviou de cabeça.