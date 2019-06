Confronto direto: Equador e Japão se enfrentam buscando última vaga nas quartas

Nesta segunda-feira (24), Equador e Japão se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa América. Às 20h, a bola rola no Estádio do Mineirão. Com, ambos precisando urgentemente da vitória, quem sair vencedor de Belo Horizonte tem vaga assegurada na quartas da Copa América 2019. É praticamente um mata-mata antecipado.

Desfalques e crise

O Equador vai para a partida em busca de conquistar seus primeiros pontos nesta edição, já que nos dois primeiros jogos contra Uruguai e Chile, a equipe saiu derrotada.

Para conquistar a vitória e uma classificação como terceiro lugar do grupo, a equipe comandada por Darío Gómez tem alguns desfalques: o zagueiro Achillier, suspenso após ser expulso no jogo contra o Chile, e o meia Renato Ibarra. O jogador deixou a concentração da equipe neste domingo alegando dores no joelho direito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR: Domínguez; Velasco, Arreaga, Arboleda e Ramírez; Gruezo, Orejuela, Méndez, Romário Ibarra e Mena; Enner Valencia.

Renovação e esperança

O lado nipônico do confronto, vem com um ar mais leve após duas boas atuações na competição.

Convidado para a Copa, o Japão surpreende ao apresentar um futebol de muita velocidade e troca de passes. Essa rapidez se dá muito pela baixa média de idade dos convocados, que beira os 22 anos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JAPÃO: Kawashima; Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Itakura, Shibasaki, Miyoshi, Nakajima; Abe e Okazaki.