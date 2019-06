Alívio! Argentina vence Catar e está classificado para as quartas de final da Copa América

Precisando desesperadamente da vitória na última rodada para se garantir nas quartas de final da Copa América, a Argentina venceu o Catar por 2 a 0 na Arena do Grêmio neste domingo (23), gols de Lautaro Martínez e Agüero. Com o resultado, os hermanos enfrentarão a Venezuela no Maracanã, na próxima sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), valendo vaga na semifinal do torneio sul-americano.

Argentina pressiona, e Catar presenteia

Logo aos três minutos, Hisham saiu jogando muito mal e Lautaro Martínez conseguiu interceptar a bola, e dentro da área, bateu firme de esquerda para abrir o placar, levando os hermanos a loucura na arquibancada.

Apesar do placar favorável, Messi e cia continuaram criando as principais chances do jogo. Aos 21 minutos, o camisa 10 deixou Agüero na cara do gol, mas o atacante perdeu uma grande chance de ampliar o placar. O primeiro tempo acabou 1 a 0 para a Argentina.

Agüero sela a vitória dos hermanos

O panorama se manteve na volta do intervalo, com os argentinos pressionando a saída de bola do Catar e buscando o segundo gol para selar a classificação. Aos 36 minutos da etapa final, Agüero fez grande jogada individual e bateu rasteiro matar o jogo.

A partida teve o maior público em jogos sem ser da Seleção Brasileira. Com 41.390 presentes e cerca de 20 mil torcedores argentinos, Arena do Grêmio foi a casa dos hermanos neste domingo (23). Após o apito final, a torcida comemorou muito a classificação para as quartas de final da Copa América.

Como fica?

Com a vitória sobre o Catar em Porto Alegre, a Argentina se garantiu na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos ganhos. Nas quartas de final, a Albiceleste enfrentará a Venezuela, que passou em segundo no grupo A, com cinco pontos. O confronto acontece no Maracanã, próxima sexta (28), às 16h (de Brasília).