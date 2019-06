James Rodríguez sobe o nível e lidera campanha 100% da Colômbia na fase de grupos

A Colômbia é a única seleção com 100% de aproveitamento dentre as que já disputaram as três partidas da primeira fase da Copa América. A consolidação do excelente momento veio neste domingo (23), após vitória diante do Paraguai por 1 a 0.

Ponto de equilíbrio dessa seleção, James Rodríguez, assim como no Mundial de 2014, segue demonstrando um futebol de alto nível e de muita eficiência. E parece se sentir muito bem em atuar em solo brasileiro.

Cérebro da equipe comandada por Carlos Queiroz, o camisa 10 dita o ritmo e consegue desenvolver a função de fazer os homens de ataque jogarem e com isso causarem tormento para as defesas adversárias.

James atuou em todas as partidas da seleção até aqui, tendo entrado aos 13 do segundo tempo diante do Paraguai. Mesmo assim os números seguem favorecendo o atleta de 27 anos, que embora ainda não tenha balançado as redes, tem desenvolvido com maestria o papel de garçom, distribuindo até aqui duas assistências. Ou seja 50% dos gols da Colômbia nessa Copa América foram originados dos pés de James.

Além de ter um índice de 90% de dribles bem sucedidos — números que comprovam que o meia é mesmo um destruidor de sistemas defensivos. Outro número que eleva e coloca em evidência o alto poder construtivo do colombiano, é que ao lado de Aránguiz e Philippe Coutinho — o primeiro não tendo feito ainda a sua terceira partida — James Rodríguez lidera o ranking dos jogadores que mais deram passes para finalizações nessa edição da Copa América: são 10 até aqui.

A competição agora afunila, vem o mata-mata, e é vencer ou vencer para manter vivo o sonho do título continental. O 10 colombiano é líder importante em busca dessa conquista, para repetir o feito de 2001, quando a Tricolor sagrou-se campeã.