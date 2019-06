Augsburg anuncia contratação do lateral Iago, ex-Internacional, até 2024

nO jovem lateral-esquerdo Iago, formado na base do Internacional e titular desde a temporada 2018, é o novo reforço do FC Augsburg. O clube alemão anunciou nas redes sociais que o contrato assinado pelo jogador é válido até 30 de junho de 2024. Ambas equipes decidiram não divulgar valores.

Pelo Colorado, foram 81 jogos e dois gols marcados. O jovem de 22 anos começou na categoria de base do clube e não demorou para chamar a atenção. Em 2017, chegou ao profissional. O jogador firmou-se na equipe e garantiu a titularidade na temporada de 2018. Ele também sonha em defender a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2020, em Tóquio.

Esta é a primeira experiência de Iago fora do Brasil. Porém, mostrou-se ansioso pela nova jornada e para contribuir com o elenco.

“Sempre foi um sonho poder jogar na Europa. O FC Augsburg mostrou o seu interesse em mim desde o início e fez muito esforço por mim. Estou muito feliz por ter a chance de me testar em uma das melhores ligas do mundo e querer retribuir a fé demonstrada em mim com boas atuações.”.

Ele também se despediu da torcida gaúcha e agradeceu pelo carinho do clube em mensagem vinculada no site oficial do Inter.

"Quero agradecer demais ao Internacional e à torcida. Devo muito a este clube e aos torcedores que sempre acreditaram em mim e me apoiaram. Mesmo de longe, onde quer que eu esteja, vou sempre acompanhar e torcer demais pelo Inter. Estará sempre em meu coração."

Já o diretor esportivo, Stefan Reuter, rasgou elogios ao jovem e tranquilizou a torcida alemã que espera resultados na próxima temporada.

"Estamos muito satisfeitos que o Iago tenha optado por se juntar a Augsburg, apesar de várias ofertas de outros lugares. Temos trabalhado intensamente nas últimas semanas e meses, já que ele é um jogador com muita qualidade e versatilidade. Estamos convencidos de que o Iago será um ativo fantástico para nossa equipe e se desenvolverá da melhor maneira possível na Bundesliga."

Iago não é o único reforço para a próxima temporada do clube alemão. Além do brasileiro, também estão na lista Marvin Friedrich, do Union Berlin, Florian Niederlechner, ex-Freiburg, Noah Sarenren Bazee, chegado do Hannover e Ruben Vargas, do FC Luzern.

Na última temporada da Bundesliga, o clube escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, terminando em 15ª posição, com 32 pontos. O time espera ter um melhor desempenho na temporada 2019-20.