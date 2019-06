Com gol de Cavani, Uruguai derrota Chile e termina em primeiro no Grupo C

Na última rodada da primeira fase da Copa América 2019, Uruguai e Chile jogaram no Maracanã, visando a primeira colocação do Grupo C da competição A partida terminou com vitória Celeste por 1 a 0, gol de Cavani na reta final do segundo tempo. Com o resultado final, o time comandado por Óscar Tabárez terminou na primeira colocação com sete pontos, a La Roja acabou na segunda posição com seis pontos ganhos.

O primeiro lance perigoso da partida ocorreu aos 10 minutos, Alexis Sánchez e Aránguiz trocaram passes na entrada da área e o meia concluiu com uma bomba, Muslera fez uma grande defesa. O Uruguai chegou com perigo apenas aos 18 minutos, Suárez fez o pivô dentro da área e achou Arrascaeta, que finalizou da entrada da área para assustar os chilenos.

Aos 21 minutos, a Celeste teve uma boa oportunidade. Suárez recebeu grande passe, driblou Arias, mas o goleiro conseguiu se recuperar no lance.

Na segunda etapa, a partida caiu de rendimento e as duas equipes não tiveram muitas oportunidades de gols. Aos 14, Suárez ganhou da marcação, invadiu a área e tocou para Arrascaeta que finalizou rasteiro para a defesa do goleiro chileno. O grande lance do Chile na segunda etapa aconteceu aos 23 minutos. Opazo cruzou para a área, Díaz cabeceou e o zagueiro Giménez tirou a bola quase dentro do gol para salvar o Uruguai.

O gol uruguaio saiu aos 36 minutos. Rodríguez cruzou para a área e Cavani cabeceou no canto direito de Arias para marcar o primeiro e único gol do jogo.

Nas quartas de finais, o Chile enfrenta a Colômbia, dia 28, às 20h, na Arena Corinthians. Já o Uruguai, joga contra o Peru, dia 29, às 16h, na Arena Fonte Nova.