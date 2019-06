Conheça Aaron Wan-Bissaka, lateral seguido pelo Manchester United

O Manchester United teve dificuldades para solucionar o problema da lateral-direita na temporada 18-19, o inglês Ashley Young foi muito criticado pela torcida pelos erros individuais e Antonio Valencia, de 33 anos, perdeu quase toda a temporada por lesão. Com a chegada do técnico Old Gunnar Solskjaer, o discurso em Old Trafford passou a ser de renovação e reconstrução de um dos maiores clubes do planeta.

A janela de transferência de verão da Europa já está aberta e o clube vem negociando com Aaron Wan-Bissaka, jovem lateral-direito do Crystal Palace. A negociação não parece fácil, já que o clube de Londres pediu aproximadamente £50 milhões (R$ 243,9 milhões na cotação atual) pelo jogador, pedido, que faria o inglês um dos defensores mais caros de todos os tempos.

Precisando investir em diversas áreas, os Red Devils não desistiram da contratar o lateral, mesmo com o valor astronômico pedido pelo Crystal Palace. Existe um motivo. Na última temporada da Premier League, Wan-Bissaka teve 129 desarmes em 35 jogos, média de 3,6 desarmes certos por jogo (70% de aproveitamento), ficando atrás apenas dos volantes Idrissa Gueye, do Everton, e Wilfred Ndidi, do Leicester City.

Além disso, o jogador de 21 anos teve média de 2,4 interceptações por jogo, em um total de 84, números que o fez o sétimo jogador no rankings do quesito. Cometeu apenas 23 faltas, média de 0,6 por jogo, resultando em apenas quatro cartões amarelos. Com estatísticas defensivas tão exageradas, o Spider, ficou conhecido como um dos melhores marcadores da Inglaterra e um dos melhores da Europa.

O desempenho ofensivo não é como o defensivo, mas também é interessante. Foram três assistências na Premier League, quatro grandes chances criadas, além de ter 74% de eficácia no passe e quase dois dribles por jogo.

Prêmios!

Os números de Wan-Bissaka, lhe renderam quatro vezes o prêmio de jogador do mês pelo clube. No final da Premier League, mais dois prêmios de melhor jogador do Crystal Palace na temporada. Um que é votado pela torcida (Player of The Season), outro pelos jogadores (Player's Player of The Season), desbancando Luka Milivojevic e Wilfriend Zaha, com 12 e 10 gols, respectivamente.

Foto: Divulgação/Crystal Palace

Aaron ainda não ganhou chances pela seleção principal da Inglaterra, devido a grande temporada de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool e o já experiente Kyle Walker, do Manchester City. Com isso, o lateral foi convocado para a Seleção Inglesa para disputar o Europeu sub-21.

Juntando a necessidade de mudança e reformulação com ótima temporada de Wan-Bissaka, faz do jogador uma prioridade para Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United.