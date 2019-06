Eintracht Frankfurt anuncia contratação de Djibril Sow, ex-Young Boys, até 2024

Após um ano de trabalho que rendeu o sétimo lugar na Bundesliga, classificação para a Liga Europa e vice-campeonato da DFB Pokal, o Eintracht Frankfurt anunciou a segunda contratação para a próxima temporada. O meia Djibril Sow, da equipe suíça Young Boys, assinou com a equipe alemã até 2024. Ele vestirá a camisa de número 8.

Esta não será a primeira vez do jovem suíço de 22 anos na Bundesliga. Começou nas categorias de base do FC Zürich e em 2015 transferiu-se para o Borussia Mönchengladbach para atuar no profissional. Em 2017, retornou para o país local para jogar pelo Young Boys, contando com 27 jogos, um gol e cinco assistências no campeonato, além de ajudar a equipe a se classificar para a fase de grupos da UEFA Champions League pela primeira vez na história.

Na temporada seguinte, garantiu 28 jogos e três gols e cinco assistências. Ao todo, o atleta tem 77 aparições com quatro gols e onze assistências. Sow também tem passagem pela seleção da Suíça.

Fredi Bobic, diretor esportivo do Eintracht, garantiu que o jovem jogador tem muito potencial para agregar ao elenco na próxima temporada.

"Djibril Sow é um jogador que chamou a atenção no cenário internacional recentemente. Ele era muito procurado, o que torna ainda mais agradável a escolha do Eintracht Frankfurt. Estamos absolutamente convencidos de sua capacidade de realizar e de seu potencial para se desenvolver ainda mais. Suas habilidades técnicas, estratégicas e atléticas vão fortalecer nos."

Fala, novato!

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador também falou sobre a nova etapa no clube alemão e os principais motivos que o levaram a esse destino.

"Fico muito orgulhoso de ter assinado com um grande clube tradicional como o Eintracht Frankfurt. Na Suíça, eu já tinha ouvido muito sobre o clube. Mas quando acabei de ver o estádio, isso foi ainda mais impressionante. As grandes atuações na Liga Europa não passaram despercebidas na Suíça. E não é segredo que conheço Adi Hütter do nosso tempo juntos em Berna. No geral, a equipe faz uma impressão simpática. Acho que encontro aqui o ambiente perfeito para me desenvolver".

Além de Sow, as águias também anunciaram Dejan Joveljic, do Red Star Belgrade. A tabela da Bundesliga 19/20 será divulgada nesta sexta (28).