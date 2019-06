Venezuela é eliminada, mas Dudamel exalta participação: "Grande aprendizado"

Foi o primeiro revés da Venezuela na Copa América, justamente no momento em que não podia perder. A derrota por 2 a 0 para a Argentina na tarde desta sexta-feira (28) em jogo disputado no Maracanã, teve gols de Lautaro Martínez e Lo Celso, o que culminou na eliminação dos venezuelanos da competição.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o técnico Rafael Dudamel disse que a equipe não esteve tão bem quanto nos outros jogos e que faltou calma em momentos decisivos.

"Tenho essa sensação de que hoje não estivemos no nível daquilo que somos capazes no sentido coletivo. Nos custou muito entrar no jogo com a intensidade física e mental necessárias para desenvolver nosso jogo. Fizemos uma leitura clara do que o rival ia nos propor. Mas faltou tranquilidade."

Perguntado sobre a falha do goleiro Fariñez no segundo gol argentino, Dudamel exaltou a importância do jovem goleiro para o elenco e que, segundo ele, 'tem um grande futuro pela frente'. No lance o goleiro deu rebote após chute fraco de Sergio Agüero e Lo Celso empurro para as redes.

"Foi um goleiro extraordinário em idade muito precoce que conviveu com o reconhecimento com elogios. E isso (falha no gol) também o ajuda a forjar esse caráter que é necessário na posição. Ele deve enfrentar isso com personalidade e seguir em frente, porque tem um futuro incrível. Não será a primeira nem a última vez que isso ocorre em sua carreira, e nós sempre estaremos prontos para apoiá-lo e protegê-lo. É neste momento que ele mais precisa de nós, e temos muita solidariedade. Tanto o Fariñez quanto o restante do grupo estão com amargura pela derrota, ainda mais nesta fase. Mas são experiências que vão lhe cair bem. São dolorosas, mas que vão trazer um grande aprendizado."

Mesmo que a primeira derrota tenha acontecido em fase de mata-mata, Rafael Dudamel afirmou que todo o torneio servirá de aprendizado para a Seleção Venezuelana.

"A derrota e a eliminação não vão nos fazer mudar. Vai seguir fortalecendo tudo o que é necessário para sermos uma seleção mais competitiva e ambiciosa, que aspira coisas grandes. Vamos embora com amargura, porém com tranquilidade em relação ao que alcançamos".

"A Venezuela fez uma grande Copa América"

Capitão da seleção, Salomón Rincón também falou com a imprensa após a partida e destacou a campanha da Vinotinto no torneio continental.

"Não começamos bem o primeiro tempo e talvez isso tenha nos custado a eliminação. Faltou um pouco de personalidade para passarmos por esses minutos iniciais. Temos que dizer que a Venezuela fez uma grande Copa América. Chegamos ao nosso objetivo, seguimos crescendo e continuamos sendo uma realidade no futebol sul-americano."

Para os próximos desafios da Venezuela como o início das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, Rincón acredita que o país mostrou o que pode fazer contra grandes seleções.

"Vamos continuar com os nossos objetivos, trabalhando duro. Que cada um de nós continue crescendo e dando o máximo. A Venezuela mostrou que pode fazer o que qualquer outra equipe pode. No segundo tempo, fomos melhores que a Argentina. Com um pouco de sorte e individualidade, eles venceram a partida. Fica a reflexão".