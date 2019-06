Borussia M'Gladbach assina com atacante Breel Embolo, do Schalke 04

O atacante suíço Breel Embolo foi anunciado como reforço do Borussia Mönchengladbach para a próxima temporada nesta sexta-feira (28). O jogador, que defendeu o Schalke 04 por três anos, assinou contrato até junho de 2023. A equipe tem pela frente um ano cheio com campeonato nacional, DFB Pokal e a Liga Europa.

O atacante deve enfrentar a ex-equipe logo na primeira rodada da Bundesliga 19/20 em sua nova casa, no Borussia-Park. O jovem mostrou-se ansioso com a nova oportunidade e garante que está animado em integrar a equipe.

"Eu só ouvi coisas positivas sobre o Borussia de colegas suíços, então estou muito feliz por ter tido a chance de jogar pelo clube".

O atleta começou nas categorias de base do Basel, clube da terra natal, disputando 60 jogos, com vinte gols marcados. Chegou em 2016 no Schalke 04, iniciando sua trajetória na Alemanha, onde jogou 81 vezes, com 15 gols, porém, lesões atrapalharam o rendimento do jogador. Também atuou em competições europeias como a Liga dos Campeões e Liga Europa, com 27 jogos e quatro gols, em ambos os clubes. É jogador de Seleção, participando de partidas desde o sub-16 até a principal, com 32 passagens na Suíça.

O diretor esportivo do Borussia, Max Eberl, falou sobre a contratação do jogador e as expectativas sobre o futuro no clube.

"Sabemos sobre Breel há vários anos e obviamente continuamos a acompanhá-lo no Schalke. Breel teve muito azar nos últimos três anos, com dois ferimentos graves sofridos em jogos e, claro, analisamos detalhadamente a sua condição física. Estamos convencidos de que ele pode começar de novo aqui e que vamos gostar de vê-lo nas cores do Borussia. Ele é um atacante rápido, poderoso e mortal que se encaixa muito bem em nosso time".

O diretor esportivo dos azuis reais, Jochen Schneider, agradeceu por todo desempenho de Embolo durante a passagem pelo time em mensagem postada no site oficial. Ele também lamentou a infelicidade de lesões que ''atrasaram'' o jogador.

"Não foi uma decisão fácil para nós. Por fim, concordamos com a transferência porque Breel Embolo deixou claro para nós que queria uma mudança. Infelizmente, Breel não teve o melhor dos tempos no Schalke devido aos seus ferimentos. Gostaríamos de agradecer-lhe por suas incansáveis atuações e seus objetivos e desejar a ele tudo de bom para seu futuro".

Além de Embolo, a equipe também anunciou para a próxima temporada Max Grün, ex-Darmstadt e Stefan Lainer, do Red Bull Salzburg. Também retornam por fim de empréstimo Laszlo Benes e Jacob Italiano.