Para Vidal, Chile foi superior à Colômbia: "Merecíamos ganhar durante o tempo normal"

Foi outra partida de quartas de final decidida nos pênaltis e com emoção de sobra. Após um 0 a 0 bastante movimentado e intenso, o Chile avançou rumo às semis da Copa América 2019 batendo a Colômbia por 4 a 3 na decisão por penalidades máximas.

O Chile agora espera pelo vencedor do confronto entre Uruguai e Peru para ver que adversário terá pela frente na fase de semifinais da competição entre seleções. Arturo Vidal, um dos destaques e dos maiores craques história da seleção chilena comentou a respeito dos 90 minutos feitos contra a seleção colombiana:

“Foi uma ótima partida contra uma ótima seleção, de muita qualidade. Fizemos dois gols que infelizmente foram anulados pelo VAR, não conseguirmos marcar depois e nos pênaltis deu tudo certo”, disse o meio-campista chileno.

A respeito da tensa disputa de pênaltis entre os dois times, o jogador do Barcelona disse, aliviado:

“Nós merecíamos ganhar durante o tempo normal de jogo mas não conseguimos. Nas cobranças (de pênaltis) eles falharam só um e nós fomos felizes”, complementou Vidal.

Muito questionado durante a partida, o assistente de vídeo foi novamente uma pauta importante e um dos protagonistas em uma partida de mata-mata. A respeito do VAR, Arturo finalizou:

“Sobre as jogadas do VAR, é muito difícil por causa da velocidade e por isso não dá pra julgar, mas mantemos a cabeça no jogo e conseguimos ganhar”.

Charles Aránguiz, conhecida “cara” em território brasileiro por ter tido uma boa passagem pelo Internacional de Porto Alegre, foi outro a dar sua opinião sobre o empate durante os 90 minutos de partida:

“Foi uma partida muito “brigada”, como é com todos os times sul americanos. Tivemos as chances, conseguimos fazer e suceder nos pênaltis”, afirmou o volante do Bayer.

Sobre o que fez a diferença para que a seleção chilena fosse superior na disputa por pênaltis, Aránguiz disse:

“Ganhamos duas finais nos pênaltis e chegamos em mais uma hoje, o que fez muita diferença para que ganhássemos mais uma decisão”.

Antes da partida começar, a Seleção do Chile ficou presa no trânsito por mais de 15 minutos, o que culminou no adiamento da partida. Abordado sobre esse atraso, Aránguiz disse, de forma mais ríspida.

“Lamentamos ficar presos no trânsito, o que poderia tirar um pouco do nosso foco. Ficamos num hotel a 3 horas de distância do estádio, e numa cidade como São Paulo deveriam prever isso. Esperamos que a organização seka melhor da próxima vez”, encerrou o chileno.