Sem ser unanimidade, somente o tri garante firmeza de cargo para Reinaldo Rueda?

Classificado para a semifinal da Copa América, o técnico colombiano que dirige a seleção do Chile, segue na tentativa de cumprir seu contrato, vigente até a Copa do Mundo de 2022. Mesmo com críticas e vaias quando anunciado durantes jogos da fase de grupos, Reinaldo Rueda e cia continuam na busca do tri da competição.

Anunciado em janeiro de 2018, Rueda vem sendo pressionado pela falta de resultados expressivos em seus jogos e vê na Copa América, a chance de permanecer em seu cargo. Nos amistosos que antecederam o torneio, a seleção chilena venceu apenas a frágil seleção do Haiti.

Comandando o Chile, Rueda possui 15 jogos e sete vitórias, porém contra adversários inferiores se comparado ao ranking da FIFA. Quando enfrentou seleções de melhores ranqueamentos, La Roja sofreu derrota diante do Uruguai e empate contra a Colômbia (vencendo na decisão por pênaltis), ambas já pela Copa América.

Se contarmos apenas com os resultados, já seriam válidas as críticas. Entretanto, Rueda ainda sofre com mais problemas, esses sendo internos. A imprensa comenta sobre uma possível falta de comando de vestiário, com rixas entre medalhões da seleção desde antes de Rueda assumir.

Vale lembrar que na estreia chilena desta Copa América, contra o Japão, muitos torcedores vaiaram quando o nome do treinador apareceu no telão.

De longe, o nome de Gary Medel foi o mais aplaudido pela torcida chilena já presente. Alexis Sánchez e Charles Aránguiz também foram bem recepcionados. Em contraponto, o treinador Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, foi anunciado sob vaias e alguns aplausos tímidos.

Com a não classificação para a Copa do Mundo de 2018, algumas polêmicas foram lançadas ao público, e após esse episódio um dos jogadores mais experientes da seleção, o goleiro Claudio Bravo ficou de fora do primeiro torneio pós-mundial.

Essa ausência se deu, de acordo com o jornal chileno “El Mercurio”, por pedido de outros medalhões da seleção, que pediram para Rueda não o convocar. Já na Copa América, o Chile iniciou goleando a seleção japonesa, venceu o Equador e perdeu contra o Uruguai. Nas quartas, após sofrimento e dois gols anulados, venceu a até então invicta Colômbia.

Para Rueda, além da esperança de continuidade do trabalho à frente da seleção chilena, também segue vivo o sonho do tri da Copa América. O ex técnico do Flamengo e campeão da libertadores pelo Atlético Nacional, está conseguindo seguir mesmo diante das críticas, seus resultados antes do torneio não o ajudaram, mas é certo que os avanços na copa farão dele mais forte.