Manchester United oficializa contratação de Wan-Bissaka, ex-Crystal Palace, por cinco anos

Segunda contratação na área. Na manhã deste sábado (29), o Manchester United anunciou a contratação do lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, ex-Crystal Palace, até 2024, com opção de estender por mais um ano.

O valor da negociação foi de £45 milhões, mais £5 milhões em bônus, tornando o jovem inglês o quinto jogador mais caro da história dos Diabos Vermelhos, ficando atrás apenas de Pogba (£89m), Lukaku (£75m), Di María (£59m) e Fred (£52m).

💬 "It's an honour for me to play for this club. I can't wait to get out there." — @AWBissaka



🔊 Sound 🔛 — Manchester United (@ManUtd) 29 de junho de 2019

"É uma sensação inacreditável e uma honra me chamar de jogador do Manchester United. É algo que eu sei que apenas um pequeno número de jogadores tem o privilégio de dizer'', disse o lateral.

"Mal posso esperar para me integrar ao time. Eu terei uma pequena pausa agora depois do Campeonato Europeu, mas estou ansioso para começar a treinar com o técnico e meus novos companheiros de equipe na turnê de pré-temporada", completou.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer falou sobre o jogador: "Aaron é um dos melhores defensores da liga. Ele tem a ética, o talento e a mentalidade de trabalho certos para jogar pelo Manchester United e se encaixa exatamente no tipo de jogador que estamos procurando trazer para o time. Para ajudar a melhorar e avançar ainda mais'', disse.

"Aaron é um jogador jovem, faminto e ansioso para aprender, e isso é importante na idade dele. Estou muito feliz por ele ter assinado conosco e estamos ansiosos para continuar seu tremendo desenvolvimento até agora."

Wan-Bissaka se destacou na temporada passada, onde foi o defensor com mais desarmes (129) - aproveitamento de 84% - e interceptações (84) da Premier League. Além disso, o lateral foi o defensor com mais dribles (61) completados na competição. Atuações que lhe renderam de melhor jogador do clube londrino duas vezes, um votado pela torcida e outro pelos jogadores.