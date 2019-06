No dia em que James Rodríguez vai mal, a Colômbia não rende

A Colômbia foi eliminada, nesta sexta-feira (28), pelo Chile na Copa América. A partida ficou empatada em 0 a 0 e, nos pênaltis, os chilenos garantiram a vaga para a semifinal da competição. A esperança colombiana estava em James Rodríguez, que participou de todas as partidas da seleção, e teve uma atuação muito apagada diante da La Roja.

Camisa 10, James tinha números muito bons: com duas assistências na competição, ele havia participado de 50% dos gols da Colômbia até então. Porém, nas quartas não conseguiu mostrar seu futebol, muito graças a marcação dura do Chile.

Quando sem a bola, a Colômbia joga no 4-4-2, com Falcao García e Roger Martínez mais à frente. 🇨🇴🇨🇱 #CopaAméricaNaVAVEL pic.twitter.com/mqlYGeREdX — Repórter Leonardo José #CopaAmerica (@ReporterLeoJose) June 28, 2019

Era James quem ia desenhar a partida para seus companheiros de ataque. Porém, por conta do jogo compacto e dinâmico do Chile, ele precisou armar uma postura um pouco mais defensiva. Com duas linhas de quatro quando sem a bola, o craque colombiano atuava no meio da segua linha de defesa, marcando a saída dos volantes adversários.

Nos primeiros minutos, James tentou ser o protagonista com a bola nos pés, mas Aránguiz e Vidal trabalhavam bem, impedindo avanços do meia. Ele tentou tanto pela direita, quanto pela esquerda, mas não achava espaços, o que impediu o camisa 10 de criar grandes jogadas e chances claras de gol. Com apenas dois chutes, ambos para fora, o jogador do Real Madrid pouco contribuiu ofensivamente.

Sem conseguir criar, o jogador viu na bola parada uma boa oportunidade para achar o gol. Uma falta pegou na barreria; já a outra, foi na cabeça de Mina, mas a bola não entrou. Mesmo sem muito espaço, conseguiu um passe em profundidade para Cuadrado, que não conseguiu o domínio.

Vale lembrar que James Rodríguez foi o colombiano que mais tempo ficou com a bola: 5.15% do tempo de jogo. O líder da estatística pelo lado chileno, foi o goleiro Arias (8.72%).

Mesmo com a atuação apagada nas quartas de final, James foi um dos melhores da competição. Em suas redes sociais, o atleta mostrou frustração pela eliminação.

Frustración es lo que se siente ahora. Así es la vida, el fútbol aún más. Levantar la cabeza y seguir adelante. A muerte con mis compañeros, hemos luchado hasta el final.🇨🇴 pic.twitter.com/oPHoLCnnhh — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 29, 2019

James acabou sendo eliminado no aniversário de cinco anos de seu gol antológico marcado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, contra o Uruguai, também em solo brasileiro. Esse gol rendeu para James o prêmio Puskás daquele ano.