Manchester United renova com Marcus Rashford até 2023

O Manchester United anunciou na manhã desta segunda-feira (01), a renovação do contrato do atacante Marcus Rashford até 2023, com opção de estender por mais um ano. O inglês de 21 anos tinha contrato até junho de 2021 e a diretoria Red Devil tratou logo de renovar o vínculo do jogador com o clube.

“O Manchester United tem sido tudo na minha vida desde que cheguei aqui, aos sete anos de idade. Esse clube me moldou, tanto como jogador, quanto como pessoa, então é um privilégio cada vez que eu tenho a oportunidade de usar a camiseta'', disse o atacante.

“Quero agradecer a Ole e sua equipe por tudo que fizeram por mim; eles são o grupo perfeito de treinadores para aprender enquanto eu continuo meu desenvolvimento e olho para o próximo nível'', completou.

O técnico Solskjaer comentou sobre Rashford: ''Marcus é um dos jogadores ingleses mais talentosos de sua geração. Ele é um jogador excepcional; abençoado com ritmo natural e energia'', afirmou.

''Apesar de ter apenas 21 anos, Marcus já tem grande experiência. Ele tem um futuro fantástico pela frente com o clube e estou muito feliz por ele ter assinado um novo contrato”, completou o treinador.

Marcus Rashford surgiu muito jovem no time principal do Manchester United, em 2016, ainda com o técnico Louis Van Gaal. Nesse período, passou a utilizar a camisa 10 e ganhou a vaga de titular com o treinador atual.

Na temporada passada, o inglês atuou em 47 jogos, onde marcou 13 gols e deu nove assistências. Com a camisa do clube inglês, Rashford tem 170 jogos, marcou 45 gols e deu 26 assistências.