Memória VAVEL: Brasil brilha, vence Argentina e conquista Copa América 2007

No último embate válido pela Copa América, Brasil e Argentina decidiram a competição no ano de 2007. Na ocasião, a Seleção Brasileira bateu a equipe albiceleste por 3 a 0 e conquistou o oitavo título do torneio. Júlio Baptista, Ayala (contra) e Daniel Alves fizeram os gols da partida.

Apesar de não apresentar um desempenho convincente em toda a competição, o time comandado por Dunga teve uma tarde ímpar diante dos hermanos e fechou o torneio com chave de ouro. A VAVEL Brasil relembra como foi o confronto.

Devastação brasileira

Mesmo diante das estrelas que vestiam a camisa da Seleção Argentina na época, o Brasil, que passava por um momento de renovação, partiu para cima e abriu o placar no início do jogo. Elano lançou Júlio Baptista na área. O meio-campista dominou e acertou um belo chute de perna direita para colocar o time de Dunga na frente.

Na reta final da primeira etapa, a equipe brasileira conseguiu ampliar a vantagem. Daniel Alves, que entrou no lugar de Elano, cruzou pelo lado direito e Ayala, ao tentar efetuar o corte, mandou contra o próprio patrimônio.

Fechando a conta e levantando a taça

Perdida em campo, a Argentina não conseguiu esboçar reação diante da bela exibição da Seleção Brasileira em Maracaibo, na Venezuela. A equipe albiceleste apostava em jogadas aéreas para tentar diminuir a vantagem, mas esbarrou no forte bloqueio defensivo do Brasil.

Daniel Alves, um dos melhores jogadores do Brasil na decisão, foi contemplado com o gol do título. Vágner Love recebeu de Robinho, puxou um contra-ataque em velocidade e tocou no lado direito para o lateral bater cruzado e fechar a conta da conquista brasileira.

Foto: Sérgio Pinto / CBF

Vale vaga na decisão

Após três edições sem o principal clássico da América do Sul, Brasil e Argentina decidem, nesta terça-feira (2), às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, quem será o primeiro finalista da Copa América. A VAVEL Brasil traz todos os detalhes do confronto em tempo real.