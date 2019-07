Haiti perfeito e México favorito duelam na primeira semifinal da Copa Ouro

Reta final de competição! Sendo o encontro da maior surpresa até aqui com a grande favorita ao título, Haiti e México brigam por uma vaga na final da Copa Ouro 2019. A partir das 23h (de Brasília), no State Farm Stadium, na cidade arizonense de Glendale, nos Estados Unidos, a bola rola para ver quem se garante na decisão e pegar o vencedor da outra semifinal, disputada entre Jamaica e a seleção dona da casa, a estadunidense, que jogam na quarta (3), às 22h.

Na Copa Ouro, se o duelo terminar empatado, há prorrogação de 30 minutos e, se a igualdade persistir, a decisão por pênaltis. Diferentemente que algumas outras competições, quem perder na semifinal não terá de jogar a disputa pelo terceiro lugar.

Haiti 100%

Ao lado dos estadunidenses, os haitianos são os únicos que venceram todos os jogos da competição até aqui. Dos quatro triunfos que levaram o Haiti à semifinal, três deles foram de virada, mostrando a capacidade de reação do país da América Central. Na primeira fase, a vitória na última rodada contra a Costa Rica, de virada, por 2 a 1, foi quando a seleção azul e vermelha teve a certeza de que não seria mera figurante. Antes disso, o 2 a 1 contra Bermuda e 2 a 0 na Nicarágua já encaminharam a classificação haitiana.

No primeiro jogo do mata-mata, nas quartas, o Canadá chegou abrir 2 a 0, mas, no segundo tempo, o Haiti virou e já faz sua melhor participação da história na Copa Ouro. Confira os melhores momentos de Haiti 3x2 Canadá:

A seleção haitiana sabe que terá jogo duro pela frente. Ao contrário das outras partidas, a equipe da América Central não poderá se lançar de vez ao ataque para não sofrer nos contragolpes. Por outro lado, o forte poderio ofensivo não deve ficar tímido. Nesse estilo, Marc Collat deve repetir a escalação da boa atuação do segundo tempo diante dos canadenses.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO HAITI: Placide; J. Geffrard, Jean-Baptiste, Christian e Arcus; Sabat, Alceus e Guerrier; Bazile, Nazon e Pierrot. TEC: Marc Collat.

México com o favoritismo

Se de um lado do confronto está uma equipe com 100% de aproveitamento, do outro, os mexicanos ainda não perderam. As três vitórias na primeira fase já demonstraram de cara que o rótulo de grande favorita era mesmo do México. Treinada pelo argentino Tata Martino, a seleção tricolor estreou goleando Cuba por 7 a 0. Depois, 3 a 1 no Canadá e 3 a 2 em Martinica foi o suficiente para a primeira posição do grupo.

Entretanto, as quartas reservaram uma grande prova de fogo ao time que, sob comando de Tata Martino, havia marcado ao menos três gols em todos os sete jogos anteriores. O 1 a 1 frente à Costa Rica perdurou até a decisão por pênaltis, onde os mexicanos venceram por 5 a 4, espantando o fantasma da eliminação precoce. Confira os melhores momentos de México (5) 1x1 (4) Costa Rica:

Precisando das penalidades para avançar, o México teve uma barreira que não conseguiu superar diante da Costa Rica: a defesa bem postada. Contra o Haiti, os mexicanos terão um pouco mais de espaços já que os haitianos são mais ofensivos que os costa-riquenhos. Parai isso, Raúl Jiménez, artilheiro da Tricolor com quatro gols, será uma boa carta na manga de Tata Martino, que deve repetir o time que passou pela Costa Rica.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MÉXICO: Ochoa; Luis Rodiguez, Araujo, Salcedo e Alvarez; Guardado, Gallaro e Giovanni dos Santos; Pizarro, Antuna e Raúl Jiménez. TEC: Tata Martino.

¡Mano a mano 👊! @nazon28 🇭🇹 vs 🇲🇽 @Raul_Jimenez9 ¿Quién será más importante en el partido entre México y Haiti?



Face a Face 👊! Duckens Nazon 🇭🇹 & 🇲🇽 Raúl Jiménez! Qui sera le plus important dans le prochain match 🏆? #GoldCup2019 #EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/j7chhneOgr — Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 2, 2019

Retrospecto e arbitragem

Esta será a segunda vez que Haiti e México medem forças na Copa Ouro. A primeira foi em 2009, quando os mexicanos golearam por 4 a 0, no Cowboys Stadium, em Arlington, no estado estadunidense do Texas.

A arbitragem fica por conta de Abdulrahman Al-Jassim, que será auxiliado por Taleb Al Marri e Saoud Al Maqaleh — todos do Catar.