Dois países-sede com grupos Norte e Sul: Conmebol divulga formato da Copa América 2020

A segunda-feira (1) foi de novidades na América do Sul. Junto com a edição excepcional da Copa América em 2020 para mover a competição a anos pares, a Conmebol oficializou algumas mudanças depois da Fifa autorizar o torneio no calendário internacional. Com doze seleções (dez da Conmebol mais as convidadas Catar e Austrália) divididas em dois grupos, a nova Copa América será dividida em Zona Norte e Zona Sul.

A partir de 2020, o campeonato sul-americano segue o ritmo da Eurocopa, disputada a cada quatro anos, em anos pares.

Em 2019, a Copa América é disputada em único país, o Brasil, mas no ano que vem, Argentina e Colômbia serão as sedes. No país hermano, acontecerá a estreia, em 12 de junho. Entretanto, em solo colombiano, ocorrerá a final, ainda sem data definida.

Novo formato com Zona Sul e Norte

Como a Colômbia faz parte do norte sul-americano e a Argentina do sul, a Conmebol viu a necessidade de dividir a Copa América em dois grupos:

Grupo Norte (sede: Colômbia): Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela e um convidado;

Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela e um convidado; Grupo Sul (sede Argentina): Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e outro convidado.

Mapa da América do Sul; vale lembrar que Catar é do Oriente Médio e Austrália da Oceania (Imagem: Domínio Público)

Dos seis países de cada chave, os quatro melhores de cada se classificam às quartas.

Q1: 1ºN x 4ºS (jogo na Colômbia)

(jogo na Colômbia) Q2: 2ºN x 3ºS (jogo na Colômbia)

(jogo na Colômbia) Q3: 1ºS x 4ºN (jogo na Argentina)

(jogo na Argentina) Q4: 2ºS x 3ºN (jogo na Argentina)

Nas semifinais, o mesmo panorama de divisão de partidas segue o mesmo.

Vencedor Q1 x Vencedor Q2 (jogo na Colômbia)

(jogo na Colômbia) Vencedor Q3 x Vencedor Q4 (jogo na Argentina)

Observação: tanto a final quanto a disputa pelo terceiro lugar serão disputadas na Colômbia.

Dessa nova forma, a Copa América 2020 terá 38 jogos ao invés dos 26 da atual competição disputada aqui no Brasil. Logo na primeira fase, cada seleção jogará cinco vezes em vez dos três da fase inicial de 2019. Já para ser campeão, a equipe precisará passar por oito duelos, dois jogos a mais que atualmente e um a mais que a Copa do Mundo.