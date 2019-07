Eintracht Frankfurt assina com Rodrigo Zalazar, ex-Málaga, até 2023

O Eintracht Frankfurt anunciou nesta terça-feira (02) a contratação do meia uruguaio Rodrigo Zalazar, do Málaga, em uma transferência sem custos com contrato até 30 de junho de 2023. O atleta é filho do ex-jogador do Uruguai, José Luis. A equipe ainda garantiu, em comunicado postado no site oficial, que o jogador pode ser emprestado para outro clube neste verão.

Uruguaio com cidadania espanhola é considerado uma promessa. Atuando desde cedo nas categorias de base do Málaga, tem passagens por CF San Felix e Atlético Malagueño. Chamou atenção atuando na Seleção Sub-20 do Uruguai, com dezenove jogos e um gol.

Fredi Bobic, membro do conselho do time, falou sobre a importância de garantir jovens promessas do futebol para integrar a equipe e a possibilidade de empréstimos do jogador.

"Sempre dissemos que procuramos jovens jogadores capazes de se desenvolver. Rodrigo se encaixa muito bem nesse conceito, já que ele já provou sua habilidade em seus clubes anteriores. Para nós, é um conceito muito bom e sensato. No momento, estamos conversando com vários clubes sobre um empréstimo porque Rodrigo atraiu muita atenção com seu potencial. ”

Chegaram também ao time Dejan Joveljic, do Red Star Belgrade e Djibril Sow, ex-Young Boys. O primeiro jogo do Frankfurt na temporada 19/20 pela Bundesliga é contra o Hoffenheim, em casa.