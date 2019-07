Fim de uma era: Casillas se aposenta e ganha cargo no Porto

No início de maio passado, Iker Casillas (38) chamou atenção do mundo da bola, enquanto treinava pelo Porto, o goleiro passou mal e sofreu um infarto. O incidente foi apenas um susto, mas o campeão mundial com a Espanha em 2010, recebeu o diagnóstico médico, que não poderia mais voltar a atuar nos gramados.

Passados dois meses do incidente, Casillas voltou a aparecer no Porto, o espanhol foi visto na reapresentação dos jogadores para início da pré-temporada. A aparição de acordo com o jornal português A BOLA, se deve ao fato de que o ex-arqueiro se juntará ao staff portista.

A publicação do jornal português afirma que o espanhol aceitou o convite feito por Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do Porto. Agora, o ex-goleiro precisará confirmar sua aposentadoria de maneira oficial, o que deve ser anunciado ainda este mês.

A exata posição, que Cassilas ocupará dentro do staff é desconhecida, porém imagina-se que ele atuará próximo aos jogadores, sendo uma espécie de conselheiro, transmitindo sua experiência e conhecimento ao elenco portista.

Durante a carreira de jogador, o esportista brilhou no Real Madrid, por lá conquistou cinco vezes o campeonato espanhol e três vezes a Champions League. Mas o maior título de sua carreira foi com a seleção espanhola, a Copa do Mundo de 2010. Já no Porto, ergueu o Campeonato Português uma única vez.

De agora em diante, sua missão será orientar os portistas fora das quatro linhas, para quem foi um grande líder em campo, não deverá encontrar muitas dificuldades no exercício de sua mais nova missão no mundo do futebol.