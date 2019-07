Dramático! Raúl Jiménez marca, elimina Haiti e põe México na final da Copa Ouro

Já há um finalista! A noite da terça-feira (3) foi de parar dois países. Na primeira semifinal da Copa Ouro 2019, o surpreendente Haiti encarou o favorito México em Glendale, nos Estados Unidos. Depois de conseguir segurar os mexicanos durante todo o tempo regulamentar, os centro-americanos cometeram um pênalti, que foi convertido pelo artilheiro latino Raúl Jiménez aos três minutos do primeiro tempo da prorrogação.

Assim, a Tricolor espera o vencedor de Jamaica e EUA para decidir o título da competição que reúne as Américas do Norte e Central.

Jogo tenso, mas sob domínio mexicano

Com cinco escanteios a favor, foi a seleção mexicana quem teve o domínio do primeiro tempo. 79% de posse de bola não foram suficientes para abrir o placar diante de um Haiti organizado defensivamente. O México deu seis chutes, mas só um foi a gol; haitianos chutaram quatro vezes, uma à meta. Como era de se esperar, a Tricolor ditava o ritmo de jogo e os centro-americanos esperavam para contra-atacar.

Já no segundo tempo, o Haiti estava mais atento para contragolpear, porém a seleção treinada pelo argentino Tata Martino não deixava os azuis-vermelhos trocar cinco passes seguidos no campo de ataque. Entretanto, Guerrier e Bazile conseguiram duas boas finalizações, que passaram perto do gol de Ochoa. Por outro lado, o tiroteio à meta de Placide seguia.

Só no segundo tempo, foram nove chutes dos norte-americanos. Um deles foi na falta batida de falta do Guardado, defendida nas pontas dos dedos pelo arqueiro haitiano.

Decidido no pênalti

A tensão se estendeu até o terceiro minuto da prorrogação, quando Raúl Jiménez sofreu pênalti após pontapé de Alceus — que gerou muita reclamação pela marcação da penalidade. O próprio artilheiro mexicano chamou a responsabilidade e bateu com classe, deslocando Placide, para marcar o quinto dele na competição. Depois do gol, o México diminuiu o ritmo o Haiti tentava se lançar ao ataque, mas sem força.

No segundo tempo da prorrogação, já com jogo aberto e atletas cansados, o Guerrier perdeu dois lances ótimos de contragolpe e ainda nos acréscimos do tempo extra, Luís Montes perdeu um gol embaixo da trave, sem goleiro. Assim, de forma dramática, os mexicanos avançaram à final.

Haiti se superou e México segue pelo octa

Depois de vencer todos os quatro jogos anteriores à semifinal, o Haiti se despede da Copa Ouro com a melhor campanha das setes edições que já disputou. Em contraponto, o México segue na luta pela oitava conquista dourada e aumentar a galeria de troféus, que já conta com sete títulos da Copa Ouro, sendo o país mais vencedor da competição.

Vale lembrar que Jamaica e Estados Unidos jogam às 22h30 desta quarta-feira (3) para decidir o outro finalista.

Melhores momentos de Haiti 0x1 México: