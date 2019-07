Peru chega à final após 44 anos e Guerrero enaltece: "Nosso time está fazendo história"

Com mais um placar que surpreende boa parte dos críticos de futebol, o Peru está na final da Copa América 2019. Nas semifinais, a vítima foi a seleção chilena, que perdeu por 3 a 0 na Arena do Grêmio. Craque do jogo, o goleiro Gallese foi decisivo. Também com sua importância, o ídolo Paolo Guerrero guardou o dele e exaltou sua equipe.

Logo após a segunda classificação à final na oitava semifinal disputada, o atacante Paolo Guerrero concedeu entrevista à Conmebol e abriu sua fala enaltecendo o resultado, que colocou o peruanos numa decisão após 44 anos.

"Nosso time ainda está fazendo história. Sinto bastante orgulho. Concentramos bem e agora conseguimos ganhar. Estamos bem. Nos entregamos a cada minuto. Merecemos chegar à final."

Lenda! Paolo Guerrero 🇵🇪 marcou contra o Chile, e com 13 gols, derrotou Eduardo Vargas 🇨🇱 como o jogador em atividade com mais gols na #CopaAmerica. pic.twitter.com/xheJcp6XiO — Copa América (@CopaAmerica) July 4, 2019

Em campo, o camisa 9 peruano é o grande mentor do sistema ofensivo do time, sem contar com sua figura de ídolo perante ao grupo de atletas. Quando perguntado sobre sua atuação individual, Guerrero citou sua entrega ao esquema tático.

"Sempre jogo para a equipe. Se tenho a oportunidade de fazer um gol, é ótimo."

Por fim, avaliou o jogo e não esqueceu da rivalidade recente entre Chile e Peru. Nos últimos 10 jogos, os chilenos venceram oito e os peruanos apenas dois.

"Foi uma boa atuação. Foi um clássico, jogo difícil e brigado. Avançamos. Nosso time está bastante focado e unido. Agora, vamos pensar no Brasil."

Agora, o Peru encara o Brasil às 17h do domingo (7), no Maracanã, na grande final da Copa América 2019. Dessa forma, Paolo Guerrero e companhia terá de esquecer o 5 a 0 sofrido na terceira rodada do Grupo A.