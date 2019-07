Entenda o valor de Paul Pogba, sondado por Real Madrid e Juventus

A janela de transferências do Manchester United tem tudo para ganhar grandes capítulos envolvendo o meia Paul Pogba. Desde o fim da temporada 18/19, o jogador tem dado indícios de não querer continuar no clube inglês e alguns dos principais jornais da Europa confirmaram, como o francês L'Equipe e o inglês Times, por exemplo.

No mês de junho, o jogador foi filmado dando declarações de que precisaria de um novo desafio na carreira, isso deixou os torcedores do Manchester United e dos clubes que estão interessados nele, com uma pulga atrás da orelha. Nesta sexta-feira (05), Mino Raiola, empresário do jogador, deu uma declaração ao jornal Times, onde afirma que todas as pessoas de dentro do clube, sabem o desejo de Paul Pogba.

Para deixar ainda mais polêmica, Raiola não deu garantias de que o jogador vai viajar com o restante do elenco Red Devil para a pré-temporada, o voo está marcado para o domingo (07).

Recentemente, alguns jornais especularam Paul Pogba no Real Madrid e Juventus, onde os dois clubes poderiam oferecer dinheiro e jogadores para amenizar o valor. Jornais da Inglaterra, afirmam que o clube inglês pede em torno de €160 milhões pelo jogador. Pedido que gera muita discussão entre torcedores, jornalistas e várias outras pessoas. Alguns pontos sobre o valor do francês:

O atual mercado de transferências

O mercado de transferência mudou muito nos últimos anos e tem mudado a cada ano que se passa. Paul Pogba foi contratado da Juventus pelo Manchester United em 2016 por €105 milhões, transferência que o tornou o jogador mais caro da história na época.

De 2016 para os dias atuais, várias outras negociações aconteceram que terminaram inflacionando o mercado de transferências. Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain por €222 milhões, Kylian Mbappé também foi para o clube da capital francesa por €135 milhões. O clube catalão comprou Philippe Coutinho por €145 milhões e Ousmane Dembélé por €125 milhões. Neste verão, o Atlético de Madrid comprou o jovem João Félix, de 19 anos por €126 milhões, tonando o português mais caro da história, na frente de nomes como Cristiano Ronaldo e Figo, que já foram eleitos os melhores do mundo. Todas essas contratações, após a ida do francês para o Manchester United.

Copa do Mundo de 2018

A última edição do maior torneio de futebol, acabou com a França campeã e com bons jogos do camisa seis. Após o título da equipe francesa, todos os jogadores que disputaram a competição valorizaram, Pavard, Lucas Hernández, Umtiti, Varane e outros. Pogba não foi diferente. Uma conquista do maior torneio do esporte, valoriza qualquer jogador do elenco campeão, ou até do vice-campeão.

Foto: Arquivo pessoal

Temporada 18/19

A última temporada não foi boa para o Manchester United, onde terminou na sexta colocação da Premier League, caiu nas quartas de finais da Champions League e não conquistou as copas nacionais. Por outro lado, Pogba teve a sua melhor temporada no quesito estatísticas. Na temporada 18/19, o meia participou de 47 jogos, onde marcou 16 gols e deu 11 assistências, sendo o líder da equipe nos dois quesitos.

Esses números superaram os 10 gols e 16 assistências em 49 jogos com a Juventus na temporada 15/16. Qualquer boa temporada de um jogador, o deixa valorizado no mercado.

Números de Pogba na Juventus e United:

Clube Jogos Gols Assistências Participação direta em gols Juventus 178 28 31 59 Manchester United 142 31 29 60

A janela de transferências de alguns países da Europa fecham no próximo mês de agosto. O United já comunicou que a intensão é permanecer com o jogador, no qual tem contrato até junho de 2021, sendo que os Diabos Vermelhos têm a opção de estender por mais um ano.