Schalke 04 oficializa contratação de atacante Benito Raman, do Fortuna Düsseldorf

kc Bundesliga 19/20Quem O Schalke 04 anunciou mais um reforço para a próxima temporada nesta sexta-feira (5). Nas redes sociais, os Azuis Reais oficializaram a contratação do atacante Benito Raman, que estava no Fortuna Düsseldorf. Em contrato válido por cinco anos, e o belga vestirá a camisa 9.

Com a chegada de Raman, o time azul cedeu o empréstimo por dois anos, com opção de compra, do jogador contratado este ano Bernard Tekpetey, ex-Paderborn, que agora vestirá a camisa do Fortuna.

Quem é Benito Raman?

Quando criança, atuou nos clubes belgas Cercle Melle e SV Munkzwalm. Teve a primeira chance em 2002, na equipe sub-17 do KAA Gent. Também tem passagens por AC Beerschot, KV Kortrijk, VV St. Truden e Royal Standard de Liège. Em 2017, o jogador transferiu-se para o Fortuna, inicialmente por empréstimo. Mas por mostrar grande qualidade, o clube optou por assinar contrato de quatro anos com o atleta. Tem 28 jogos com 10 gols na primeira e segunda divisão do Campeonato Alemão, além de participações em gol, marcou apenas uma vez na DFB Pokal.

"Muito feliz por estar aqui"

Em entrevista ao site oficial do time de Gelsenkirchen, o belga mostrou-se ansioso para integrar o time alemão e garantiu que seguirá em busca de títulos.

“Estou muito feliz por estar aqui. Houve vários jogadores belgas que conseguiram muito aqui no passado. Se eu puder construir suas performances, isso me deixaria muito orgulhoso. Eu darei tudo para fazer isso."

Usando a descontração, o clube aproveitou a semelhança do nome do jogador com o tradicional prato japonês "lámen", ou "rãmen" (conhecido como miojo no Brasil), e inseriu emojis de comida no anúncio.

O técnico David Wagner acredita que o jovem irá agregar qualidade para os azuis, além de ressaltar pontos positivos e os destaques da temporada passada.

"Estamos muito satisfeitos por Benito ter escolhido o Schalke 04. Com dez gols e seis assistências na última temporada, ele mostrou que pode causar um impacto no mais alto nível. Dois outros fatores são igualmente importantes para o nosso futuro estilo de jogo - na temporada 18/19, ele estava entre os jogadores que fizeram mais ''sprints'' durante a temporada e tiveram algumas das melhores estatísticas de corrida da liga. Esse também deve ser o caso na próxima temporada nas cores do Schalke".

Entre as contratações para 2019-20, também estão: Ozan Kabak, ex-Stuttgart, o goleiro Markus Schubert, do Dynamo Dresden e Jonjoe Kenny, do Everton, por empréstimo. Bernard Tekpetey, ex-Paderborn, chegou, mas seguirá para o Fortuna.

Na abertura da Bundesliga 2019-20, o Schalke encara o Borussia Mönchengladbach, na primeira rodada.