Messi é expulso, Argentina vence Chile e fica em terceiro na Copa América

Em tarde fria na capital paulista, Argentina e Chile se enfrentaram pelo terceiro lugar da Copa América 2019. Com direito a expulsão de Lionel Messi ainda no primeiro tempo, a Albiceleste bateu a La Roja por 2 a 1 e se garantiu atrás apenas dos finalistas graças aos gols de Agüero e Dybala.

Argentina superior; a expulsão de Messi

Ao contrário do que algumas pessoas imaginavam, a etapa inicial da disputa pelo terceiro lugar foi quente. O primeiro grande momento aconteceu com Agüero, em chute que passou perto de Arias. Melhor em campo, foi a Argentina quem abriu o placar aos 12 minutos, graças à genialidade de Lionel Messi. O camisa 10 bateu falta rápida, pegando a defesa chilena desarmada, e deixou Agüero na cara do gol para driblar o goleiro e abrir o placar (1 a 0).

Aos 22', Dybala recebeu de Lo Celso e deu um toquinho por cima de Arias, ampliando o marcador (2 a 0). Insatisfeitos com as marcações do árbitro paraguaio, os chilenos o pressionavam. E aos 37' a surpresa: Gary Medel e Messi se estranham pela terceira vez no jogo, trocam peitadas e são expulsos.

Sem nenhum chute por parte dos Chile, o primeiro tempo acabou com superioridade argentina.

Segundo tempo morno

Na volta do intervalo, Reinaldo Rueda adiantou a postura chilena. E com as duas seleções com tendo nove jogadores de linha, alguns espaços se abriram. Aos 59', o árbitro revê lance de jogada anterior e marca pênalti. Vidal bate firme no meio do gol e diminui (2 a 1).

Argentina não se satisfazia em apenas defender e incomodava nos contragolpes com Agüero e o recém-colocado no jogo Di María. Antes do apito final, o Chile pressionou os hermanos apenas nos dez minutos finais, porém, em ritmo mais frio que no primeiro tempo, a partida teve poucos lances claros de gol.

Terceiro e quarto definido

Com a vitória, a seleção argentina conquistou o simbólico terceiro colocado na Copa América 2019. Somando duas derrotas consecutivas, o time chileno encerrou a competição na quarta colocação. Neste domingo (7), Brasil e Peru disputam o título no Maracanã, a partir das 17h.