Arsenal apresenta Edu Gaspar como diretor técnico do clube

O Arsenal apresentou Edu Gaspar como o novo diretor técnico do clube. Após ser coordenador de seleções da CBF por três anos, o ex-jogador irá administrar o trabalho da comissão técnica do time principal, o CT e o recrutamento de jogadores. Para os Gunners, a missão é manter "a constante construção e eficiente fortalecimento do elenco".

Formado pelas categorias de base do Corinthians, Edu vestiu a camisa vermelha por cinco temporadas. Na terra da rainha, conquistou o Premier League (sendo o primeiro brasileiro a conquistar o Campeonato Inglês) de 2001-02 e 2003-04, a FA Cup de 2001-02, 2002-03 e 2004-05 e a Community Shield de 2003 e 2004.

Raul Sanllehi, diretor de futebol da equipe londrina, expôs que Edu entende a essência dos Arsenal e que todos estão animados com a sua chegada.

"Estamos muito animados que Edu esteja se juntando ao time. Ele tem uma grande experiência e conhecimento técnico de futebol e, mais importante, é um verdadeiro homem do Arsenal. Ele entende o clube e o que representamos para nossos milhões de fãs ao redor do mundo. Sua chegada é a parte final e muito importante do quebra-cabeça em nosso desenvolvimento de uma nova infraestrutura de futebol para nos levar adiante. Ele trabalhará de perto com Unai Emery e com os treinadores da primeira equipe, e desempenhará um papel relevante, liderando nossa visão de futebol e garantindo que tenhamos - e sigamos - uma filosofia sólida em todas as nossas atividades futebolísticas".

O paulista de 41 anos confessou que está ansioso. Além disso, realçou a força dos elenco e o carinho que sente pelos Gunners.

"O Arsenal sempre teve um lugar especial no meu coração, e estou emocionado por retornar a este grande clube neste novo papel. Temos um elenco forte, e alguns jogadores jovens talentosos, com grandes pessoas em cada nível. Estou ansioso para ajudar a fazer diferença".