Dirigente da Inter vai à Manchester por negociação com Lukaku

Com a saída eminente do argentino Mauro Icardi, a Inter de Milão se prepara para substituí-lo com outro jogador de peso. Nesta quinta-feira (11), Piero Ausilio, que é dirigente do clube italiano, irá à Manchester, negociar com o United.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, jornalista da Sky Sports e correspondente do inglês The Guardian, a proposta da Inter de Milão é de empréstimo e uma obrigação de compra no final. Seriam €10 milhões pelo empréstimo em 2019, €30 milhões em 2020 e €30 milhões em 2021. No total, seriam €70 milhões pagos pela equipe Nerazzurri.

Neste momento, o atacante se encontra em Perth, na Austrália, com o elenco Red Devil para os amistosos contra o Perth Glory e Leeds, nos dias 13 e 17, respectivamente.

O belga perdeu a titularidade com a chegada de Ole Gunnar Solskjaer em dezembro de 2018, algumas vezes por opção técnica, outras por lesões. Na temporada 18/19, foram 45 jogos oficiais, 15 gols e quatro assistências.