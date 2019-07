Atlético de Madrid alega que não reconhece pagamento do Barcelona por Griezmann

O Barcelona oficializou a contratação de Antoine Griezmann. A equipe blaugrana desembolsou os 120 milhões de euros (R$ 505 milhões) da cláusula de rescisão, no entanto, o Atlético de Madrid divulgou uma nota e considera o valor pago como insuficiente.

De acordo com os Colchoneros, o acordo entre o atacante francês e o Barça ocorreu antes da alteração de valor da rescisão, que era de 200 milhões (R$ 841 milhões). Desta maneira, o clube da capital espanhola afirmou que vai buscar os seus direitos.

Depois da alteração do contrato, Griezmann comunicou que não iria vestir a camisa rojiblanca no dia 14 de maio.

"Depois de falar com o Cholo (o treinador Diego Simeone), com Miguel Ángel (Gil, maior acionista do clube) e com pessoas da diretoria, tomei a decisão de partir, de ver outras coisas, de ter outros desafios. Foi muito custoso escolher este caminho, mas é o que preciso e quero agradecer a vocês por todo o carinho que me deram nestes cinco anos.Foram cinco anos incríveis, desfrutei muito, dei tudo em campo, tentei ser um bom garoto com todos e tentei dar muitas alegrias a todos os torcedores que vinham ao (estádio) Metropolitano".

Leia a nota do Atlético de Madrid na íntegra

"Antoine Griezmann, representado por um advogado, apareceu na sede da Liga de Futebol Profissional para rescindir unilateralmente o contrato entre o jogador com o Atlético de Madrid, tendo depositado o Football Club Barcelona em nome do jogador a quantidade de 120 milhões de euros.

O Atlético de Madrid acredita que o montante depositado é insuficiente para cumprir a sua cláusula de rescisão, uma vez que é óbvio que o compromisso do jogador e do clube de futebol de Barcelona foi encerrado antes da cláusula, que foi reduzida de 200 para 120 milhões de euros. euros. Foi também antes da data em que a cláusula foi modificada a comunicação que o jogador fez em 14 de maio, anunciando sua saída do clube.

Atlético de Madrid acredita que a rescisão do contrato ocorreu antes do final da temporada passada devido a eventos, atos e demonstrações realizadas pelo jogador e é por isso que ele já começou os procedimentos que ele considerou adequados para a defesa de seus direitos e interesses legítimo".