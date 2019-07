Envolvido em polêmica, Neymar se reapresenta ao Paris Saint-Germain 

Uma semana após o resto do elenco, Neymar se reapresentou no Paris Saint-Germain, na manhã dessa segunda-feira (15). O atleta foi visto na academia e depois teve uma reunião com o diretor do futebol Leonardo, possivelmente para discutir sobre as polêmicas recentes do jogador.

No dia 8 de Julho, o PSG emitiu um comunicado oficial informando sobre a ausência do brasileiro na data oficial de reapresentação da equipe e que medidas seriam tomadas contra essa irregularidade.

"Nesta segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Junior foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain constatou que o jogador Neymar Jr não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. Paris Saint-Germain condena esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela", diz a nota.

No sábado (13), Neymar participou de um evento organizado em São Paulo por um de seus patrocinadores e, em entrevista para o canal esportivo Oh My Goal, causou polêmica ao declarar que sua melhor memória como jogador teria sido a goleada do Barcelona sobre o PSG, por 6 a 1, quando o camisa 10 parisiense atuava no time espanhol.

O maior rumor da atual janela de transferências envolve justamente o possível retorno do atacante brasileiro para o clube catalão. O dono do PSG, Nasser Al Khelaifi, afirmou que aceitaria a possibilidade de vender o jogador caso uma boa proposta seja apresentada. Leonardo comentou, em coletiva, que o Barça fez "contatos muito superficiais", porém não apresentou nada concreto.