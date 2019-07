Lista dos 15 maiores artilheiros da Bundesliga é liderada por Gerd Müller

O site da Bundesliga divulgou uma lista com os artilheiros da competição em cada uma de suas temporadas. Gerd Müller não é só o que mais fez gols em uma só temporada, com 40 na temporada 1971-72, mas o maior artilheiro da história da competição, com 365. A lista dos 15 maiores artilheiros ainda conta com Robert Lewandowski, Mario Gómez e Claudio Pizarro, que permanecem jogando o Campeonato Alemão.

Top 15 maiores artilheiros da Bundesliga

JOGADOR GOLS CLUBES ANO 1. Gerd Müller 365 Bayern de Munique 1965-1979 2. Klaus Fischer 268 Munique 1860, Shalke 04, Colônia e VfL Bochum 1968-1988 3. Jupp Heynckes 220 Borussia Mönchengladbach e Hannover 1965-1978 4. Manfred Burgsmüller 212 Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, Nuremberg e Werder Bremen 1969-1990 5. Robert Lewandowski 202 Bayern de Munique e Borussia Dortmund 2010-2019 6. Claudio Pizarro 197 Werder Bremen, Bayern de Munique e Colônia 1999-2019 7. Ulf Kirsten 182 Bayer Leverkusen 1990-2003 8. Stefan Kuntz 179 VfL Bochum, KFC Uerdingen 05, 1.FC Kaiserslautern e Arminia Bielefeld 1983-1999 9. Klaus Allofs 177 Fortuna Düsseldorf, Colônia e Werder Bremen 1975-1993 10. Dieter Müller 177 Kickers Offenbach, Colônia, Stuttgart e 1.FC Saarbrücken 1972-1989 11. Mario Gómez 170 Stuttgart, Bayern de Munique e Wolfsburg 2003-2019 12. Hannes Löhr 166 Colônia 1964-1978 13. Karl-Heinz Rummenigge 166 Bayern de Munique 1974-1984 14. Bernd Hölzenbein 160 Eintracht Frankfurt 1967-1981 15. Fritz Walter 157 Arminia Bielefeld,Waldhof Mannheim e Stuttgart 1981-1997

Representantes brasileiros

28 - No player has scored more goals in a single #Bundesliga campaign for @VfLWolfsburg_EN than #Grafite (28) in 2008-09; the Brazilian became the first Wolfsburg player to finish a season as the Bundesliga's top scorer. Retirement. pic.twitter.com/mkIG1ZnuI3 — OptaFranz (@OptaFranz) January 24, 2018

Os brasileiros começam a aparecer na lista na posição 21, com Giovane Elber, que marcou 133 gols por Stuttgart, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Aílton, com 106 gols na competição, Grafite, com 59 gols no Wolfsburg e artilheiro da temporada 2008-09, e Amoroso, primeiro artilheiro brasileiro da história da Bundesliga, também aparecem na lista do site.