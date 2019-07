West Ham bate recorde em sua história e paga 49.5 milhões de euros por Haller

A manhã desta quarta-feira (17) começou com a concretização da venda de mais um atacante do Eintracht Frankfurt. Após negociar Luka Jovic para o Real Madrid, os Águias aceitaram a oferta de 45 milhões de libras (49.5 milhões de euros) feita pelos ingleses do West Ham pelo francês Sebastian Haller — contrato até 2024 e recorde de compra na história do time londrino. E o anúncio aconteceu na divulgação do novo terceiro uniforme dos Hammers.

Na temporada 2018-19, o agora ex-atacante do Frankfurt ajudou na campanha do time alemão na Europa League, chegando às semifinais, onde foram eliminados pelo Chelsea — que se sagrou campeão. Pelos Águias, Haller fez 77 jogos, marcou 33 gols e deu 18 assistências, conquistando o título da Copa da Alemanha 2017-18.

"Muito feliz por fechar o contrato"

Ao site do West Ham, o atacante francês já falou como jogador do clube londrino, ressaltando o valor de sua transferência.

"Eu me sinto muito bem. É uma ótimo momento para eu estar aqui. Significa muito (ser recorde de contratação). Isso prova que o clube realmente me queria há muito tempo. Senti esse desejo de assinar e estou muito feliz por fechar o contrato. É um clube ambicioso, uma boa equipe, uma cidade agradável e bons fãs também."

Haller também disse vai se entregar ao extremo com a camisa dos Hammers.

"Para mim, posso garantir que darei 100% para o clube, porque o clube me deu essa confiança e tentarei devolvê-lo todos os dias em todos os jogos. Eu sempre darei 100% e respeitarei o clube. Acho que isso é normal e eu posso garantir. Sei que é uma grande transferência e há muita expectativa em torno de mim e só quero deixar as pessoas orgulhosas por esta transferência."

No West Ham, Haller terá a concorrência dos outros atacantes Andy Carroll, Chicharito Hernández, Yarmolenko e Xande Silva.