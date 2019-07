Garotos decidem, e Arsenal vence Bayern de Munique na estreia da Champions Cup

Aquecendo os motores para mais uma temporada do futebol europeu, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram no Dignity Health Sports Park, nos Estados Unidos, pela International Champions Cup. Os ingleses levaram a melhor no confronto e venceram por 2 a 1, com gols do jovem Nketiah e um contra de Poznanski. Lewandowski marcou para os alemães.

Em um início animado, os Gunners começaram com tudo, pressionando a defesa adversária com a marcação adiantada e distribuindo as jogadas em velocidade. A primeira chance veio aos 14 minutos, após Xhaka receber bom passe de Özil e arriscar um chute de longe. O suiço acabou usando muita força e mandou sobre o gol, sem perigo.

Os Bávaros chegavam principalmente pelo lado esquerdo, mas apresentaram certa dificuldade na hora da concretização dos lances. Aos 20', Leno afastou uma cobrança de escanteio fechada e acabou jogando nos pés de Thiago, que tentou um voleio na meia-lua mas pegou muito mal na bola, mandando pra fora.

Falta de entrosamento

Ao longo da primeira etapa, as duas equipes apresentaram erros em passe simples, talvez por ser um dos primeiros confrontos da temporada e o entrosamento ainda não ser dos melhores. O primeiro susto do jogo veio com 31', após Alaba cruzar rasteiro e encontrar Müller, que pegou de primeira e Leno, no reflexo, conseguiu defender. Pouco depois, Ontužāns tentou bater cruzado e novamente o goleiro Alemão espalmou.

A resposta do time inglês veio com 37'. Em jogada de contra-ataque, Aubameyang disparou, chamou a marcação e conseguiu um passe que chegou em Özil, livre na direita, que bateu forte, mas Neuer fechou o canto e mandou para escanteio. Na sequência, Willock tentou colocado, mas chutou por cima da meta.

Equipes não saem do zero na primeira etapa (Divulgação / Arsenal)

Mudanças após o intervalo

Com muitas mudanças nos dois lados, os clubes voltaram para o segundo tempo com um instinto mais ofensivo. E logo no inicio, aos quatro minutos, o Arsenal conseguiu abrir um placar com um gol contra de Louis Poznanski, que entrou no lugar de Alaba. Aubameyang recebeu na direita, tentou cruzar e o defensor acabou desviando e mandando para a própria meta.

Insatisfeito com o resultado, o Bayern se lançou a frente e tentou estabelecer pressão sobre o adversário. A estratégia bávara deu frutos aos 25', quando Lewandowski deixou tudo igual. O camisa 9 aproveitou o cruzamento de Gnabry e cabeceou no contrapé de Leno, sem chances de defesa.

O segundo não veio por muito pouco, faltando dez para o fim do confronto. Após uma boa virada de jogo de Kingsley Coman para Gnabry, o lateral soltou uma bomba de fora da área e o goleiro Martínez saltou para salvar. Logo depois, Coman teve a oportunidade em uma finalização rasteira, que passou por todo mundo, mas saiu a direita.

Com 43', as promessas inglesas apareceram e concretizaram o duelo. Com uma grande tabela dentro da área alemã, John-Jules cruzou rasteiro para Eddie Nketiah que, com o goleiro já vencido, só precisou empurrar para as redes e garantir a vitória.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (20). Às 19h (Horário de Brasília), o Arsenal enfrenta a Fiorentina, no Bank of America Stadium. Logo na sequência, às 21h, é a vez do Bayern de Munique, que joga contra o Real Madrid, no NRG Stadium.