Nos Estados Unidos, Benfica derrota Chivas em estreia da Champions Cup

egm A segunda partida do sábado (20) de International Champions Cup terminou com a vitória do Benfica contra o Chivas Guadalajara por 3 a 0. Raul de Tomas, Rafa e Seferovic garantiram a vitória dos portugueses e eliminaram os mexicanos, que perderam a primeira partida para a Fiorentina por 2 a 1.

O primeiro tempo foi bem movimentado na casa do San Francisco 49ners (time de futebol americano), com 15 finalizações, 18 faltas e dois amarelos. A partida não começou bem para a equipe mexicana, fazendo o Benfica abrir o placar aos três minutos com Raul de Tomas, que apareceu na segunda trava após o cruzamento do brasileiro Caio Lucas. Porém, apesar da posse de bola -34%, o Chivas teve mais chutes a gol - quatr contra um.

As melhores chances da primeira etapa apareceram após a parada para hidratação, aos 33 minutos. Aos 41 minutos, Ponce cabeceou para baixo, mas Odysseas espalmou para o lado. Já aos 46, Gonzáles tentou o cruzamento, mas fez o desarme e ganhou lateral.

Segundo tempo para passar a régua

O Benfica voltou com duas modificações já no intervalo, enquanto o Chivas só fez alterações aos 68 minutos de jogo. Os primeiros minutos da segunda etapa foi de domínio do Chivas, principalmente com a bola no travessão de Ponce, que arrematou de longe após o passe de Villanueva. Porém, após as quatro substituições feitas pelo técnico Bruno Lage aos 65 minutos mudaram completamente o rumo da partida.

Aos 70 minutos, Rafa entrou na área e chutou no contrapé do goleiro Gudino, após passe em profundidade de Jota. Dois minutos depois, Adel Taarabt enfiou a bola para Seferovic no meio, para o atacante sair de cara com o goleiro e mandar para o fundo do gol.

O jogo acabou com o domínio da posse de bola do Benfica: 66%, com seis dos 11 chutes ao gol. Apesar do número de chutes equilibrado, os portugueses conseguiram aproveitar melhor suas chances com os três gols.

Segue o tour

O Chivas faz seu último jogo contra o Atlético de Madrid, na terça-feira (23), às 22h, no Globe Life Park, em Arlington, no Texas. Já o próximo jogo do Benfica será na quarta-feira (24) ás 21 h , contra a Fiorentina na Red Bull Arena, em Nova Jersey (partidas no horário de Brasília).