Real Madrid reage e derrota Arsenal nos pênaltis pela International Champions Cup

Real Madrid e Arsenal disputaram, na noite dessa terça-feira (23), partida amistosa, válida pela International Champions Cup, no FedEx Field, em Maryland (Estados Unidos). O jogo foi bastante movimentado, e após um empate em 2 a 2 no tempo normal, os blancos derrotaram o Arsenal por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

Dia de expulsões

Logo aos 8 minutos, Nacho meteu a mão na bola dentro da área e foi expulso pelo árbitro Tim Ford. Lacazette foi para a cobrança e de pênalti, abriu o placar. Com um a mais em campo, os Gunners subiram as linhas de marcação e ficava cada vez mais próximo do segundo gol. Então, Zidane foi obrigado a sacar Luka Jovic para reorganizar o sistema defensivo.

Mesmo assim, o Arsenal continuou melhor e após um ótimo contra-ataque. Aos 24', Lacazette de calcanhar deixou Aubameyang na cara do gol, o artilheiro não perdeu a oportunidade.

O primeiro tempo dos ingleses parecia perfeito, Jenkinson dava profundidade pela direita e obrigou Navas a espalmar cruzamento perigoso aos 36 minutos. Entretanto, o desempenho começaria a ruir dois minutos depois com dois cartões amarelos em sequência para o zagueiro Sokratis Papastathopoulos. Com dez em campo para cada lado, os Merengues melhoraram e antes de terminar o primeiro tempo, Benzema acertou a trave de Martínez.

Tudo igual

Zidane aproveitou o intervalo para promover mudanças e voltou com Courtois, Marcelo, Odrizola, Isco, Bale e Asensio. Do outro lado, Unai Emery trocou Willock por Monreal. As trocas de Zinédine Zidane foram importantes e mudaram o panorama da partida. Aos 11', Marcelo fez boa jogada ao se livrar de Jenkinson e Özil, rolou para Isco, que achou Asensio na área. O jovem espanhol dividiu com o goleiro do Arsenal e Gareth Bale pegou a sobra, empurrando para o fundo das redes.

O empate do Real viria aos 14', de novo pela esquerda com Marcelo, o brasileiro foi no fundo e tocou para trás, achando Asensio, que encheu o pé e venceu Martínez, empatando rapidamente o jogo. Entretanto, a dobradinha da dupla foi interrompida aos 20', pois o meia se machucou e deixou o campo, o atleta deu socos no gramado e chorou muito, em seu lugar entrou Vinícius Júnior. O brasileiro em seu primeiro lance, achou Bale na área, porém o galês parou no goleiro Martínez.

Unai Emery promoveu a entrada de: Burton, Saka, Nketiah e Nelson, os jovens melhoraram a performance londrina. Aos 30', Bale salvou em cima da linha, o que seria o terceiro gol dos Gunners, após um bate-rebate na área. Ainda deu tempo de Nketiah desperdiçar de cabeça na pequena área de Courtois aos 42 minutos, com o empate o confronto foi decidido nos pênaltis, como manda o regulamento da International Champions Cup.

Pênaltis

O Arsenal começou bem, Nelson acertou o primeiro e o goleiro Martínez parou Bale. Mas, na segunda cobrança, Xhaka cobrou mal, enquanto Isco marcou e colocou o placar em igualdade.

A terceira do Arsenal foi convertida por Saka, porém Varane também acertou do outro lado. Para a quarta batida foi Monreal , mas ele perdeu, e o Real virou com Vinícius Júnior. Aí sobrou para o jovem Burton dar sobrevida ao Arsenal, mas ele desperdiçou.



Com o jogo de hoje, o Arsenal encerrou a sua participação na International Champions Cup, o clube inglês já tinha derrotado o Bayern de Munique e a Fiorentina anteriormente. Já o Real, ainda enfrenta pela competição, seu rival da cidade, o Atlético de Madrid na sexta.