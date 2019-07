Bayern vence Milan e se despede da International Champions Cup

Na noite dessa terça-feira (23), Bayern de Munique e Milan protagonizaram mais um duelo de camisas pesadas pela International Champions Cup, no estádio Sporting Park, nos Estados Unidos. Os alemães levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol solitário de Leon Goretzka.

Meio a meio

O que deu para analisar dessa primeira etapa foi um domínio inicial Bávaro, até os 20 minutos, e depois um controle maior por parte dos Rossoneros. Mesmo assim, nenhum dos dois times apresentou, até os acréscimos, uma chance que realmente fosse perigosa.

Com um controle muito maior na posse de bola, que chegou a superar 60%, o Bayern trocava passes no campo do adversário, sem sofrer muita pressão, mas sofrendo para superar a retranca e conseguir concluir as últimas jogadas. Aos sete, Muller conseguiu um cabeceio, que foi no meio da meta e o goleiro Donnarumma defendeu seguramente.

Explorando bem a falta de entrosamento da defesa em reformulação de seu rival, a equipe italiana cansou de tentar fazer cruzamentos, que passavam direto pela área, sem ninguém para concluir. Em uma das chances que houve finalização, Daniel Maldino, filho do ídolo Paolo Maldini, pegou muito em baixo na bola e mandou por cima, raspando o travessão.

Foi no final, quando o Milan era melhor, que o Bayern encontrou seu gol, em um lance de qualidade na visão de jogo. Coman viu bem Kimmich e inverteu o ataque. O lateral, por sua vez, encontrou um espaço na zaga e lançou perfeitamente para Goretzka abrir o marcador.

Foto: Divulgação / FC Bayern)

Mesmo erros

Mesmo querendo uma reação, os milanistas voltaram para o segundo tempo com o mesmo problema do primeiro, a falta de uma referência ofensiva. Na melhor oportunidade, após uma falha defensiva, Cutrone ficou cara a cara com Ulreich, mas chutou em cima do arqueiro.

O Gigante da Baviera soube bem administrar a vantagem e passou o seu tempo de posse mantendo-se no ataque, sem pressa para concluir as jogadas. Mesmo quando perdiam a bola, o time voltava rápido para a defesa, impossibilitando qualquer tipo de contra-ataque. E foi com essa estratégia que o time alemão chegou a marcar mais duas vezes, porém ambos foram anulados pela arbitragem.

Próximos jogos

O Bayern de Munique se despede dessa competição e já faz as malas para mais um torneio amistoso, a Copa Audi. Na próxima terça-feira (30), os bávaros enfrentam o Fenerbahçe, em casa, na Allianz Arena, às 15h30 (Horário de Brasília). O Milan ainda está focado na Champions Cup e nesse domingo (28), enfrenta o Benfica, no Gillette Stadium, às 16h.