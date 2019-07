Asensio sofre lesão na pré-temporada e poderá desfalcar Real Madrid por seis meses

Um dos responsáveis pelo empate de 2 a 2 do Real Madrid contra o Arsenal, o meia Marco Asensio sofreu uma lesão na última terça-feira (23), pela International Champions Cup.

Através do seu site oficial, a equipe Merengue comunicou que o atleta sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo.

“Após os exames realizados em nosso jogador Marco Asensio pelos serviços médicos do Real Madrid, se diagnosticou uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo de seu joelho esquerdo. O jogador receberá intervenção cirúrgica nos próximos dias”.

Devido a gravidade, o camisa 20 poderá ficar longe dos gramados por seis meses. A notícia também não é do agrado dos Gunners. De acordo com o Diario AS, da Espanha, Ceballos estaria próximo da Inglaterra. Após o confronto, o técnico Unai Emery comentou que a lesão de Asensio é ruim para os dois lados.

"Nosso objetivo era acabar a partida sem lesões e eles tiveram, possivelmente, uma bastante grave de Asensio. São más notícias para eles e para nós”.