De Ligt marca contra, Buffon brilha nos pênaltis, e Juventus bate Inter na Champions Cup

Em Najing, na China, Juventus e Inter de Milão se enfrentaram pelo segundo de três jogos que cada equipe faz na Champions Cup. Visando preparação para a temporada 2019-20, a Vecchia Signora saiu atrás do placar com gol contra do zagueiro holandês Matthijs De Ligt. Já na segunda etapa, Cristiano Ronaldo empatou em gol de falta. Assim, o vitorioso foi definido nos pênalti: Buffon pegou três cobranças e deu a vitória ao time de Turin.

Primeira parte da Inter

Melhor durante todo primeiro tempo, a Internazionale teve as melhores chances até antes do intervalo. Jogando no 3-5-2, Antonio Conte deu spoiler sobre a escalação que usará no começo da temporada.

Tendo Sensi e Candreva como chefes do meio de campo, a Nerazzurri teve ao menos três grandes chances de gol, com Perisic e Esposito, além do tento contra feito por De Ligt, aos 10 minutos. Em cruzamento de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e o holandês tentou cortar, empurrando com o joelho direito para a própria rede.

Na reta final do período inicial, Bernardeschi quase empatou, mas seu chute foi para fora.

Segunda parte da Juve

Contrapondo o primeiro tempo, a segunda parte foi de pleno domínio da Juventus, com o 4-3-3 de Maurizio Sarri. Rabiot conseguiu se sobressair e perdeu ótima chance da entrada da área em defesa de Buffon. Mas, em seguida, Cristiano Ronaldo guardou o dele de falta.

Depois do empate, a Inter começou a jogar apenas no contra-ataque e quase voltou à vantagem em ofensiva de Longo. Num todo, foram oito chutes da Juventus e nove da equipe de Milão.

Com o empate, o jogo foi para os pênaltis, e a estrela de Buffon brilhou ao pegar três cobranças na vitória por 4 a 3. Ranocchia, Longo e Borja Valero pararam nas mãos do goleiro de 41 anos. Puscas, João Mário e Barella marcaram pela Inter. Cancelo, Cristiano Ronaldo e Can também fizeram, mas para a Juve. Rabiot isolou e Bernardeschi acertou o travessão. Decretando o triunfo alvinegro, Demiral converteu.

No terceiro e último jogo pela Champions Cup, a Juventus pega o Atlético de Madrid na Suécia. E a Inter encara o Tottenham em Londres, Inglaterra.