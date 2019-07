Manchester United renova com Dean Henderson e o empresta para Sheffield United

Enquanto não anuncia reforços, o Manchester United segue renovando com alguns jogadores do elenco e nesta sexta-feira (26), foi a vez do goleiro Dean Henderson, que renovou o contrato até 2022 com opção de estender por mais um ano.

Após a oficialização da renovação, o United emprestou o jogador de 22 anos para o Sheffield United novamente por mais uma temporada, já que Henderson atuou nos The Blades na temporada passada, enquanto o clube estava na Championship.

You love to see it 😍 pic.twitter.com/WOmN29ThQ8 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 26, 2019

''O clube tem sido incrível ao projetar um caminho individual para ajudar no meu desenvolvimento, o que me possibilitará alcançar meu potencial e atuar no mais alto nível possível. Assinar este contrato é um momento tão orgulhoso para mim e minha família; Eu trabalhei tanto para chegar a este ponto e quero fazer tudo o que puder para retribuir a fé que o clube demonstrou em mim'', disse o goleiro.

''Temos grande fé na capacidade de Dean; ele tem um enorme potencial e seu espírito e paixão o manterão em boa posição este ano. Desejamos a Dean muita sorte com o seu empréstimo. A oportunidade de jogar uma temporada completa de futebol da Premier League é perfeita para o seu desenvolvimento'', comentou Solskjaer.

Na temporada passada o Sheffield United acabaou na segunda colocação e voltou à Premier League, além disso, o goleiro atuou em 46 partidas, em 21 delas, não sofreu gol.

A boa atuação na temporada passada rendeu a Dean Henderson o prêmio de goleiro titular na seleção da Championship 18/19. Pelo clube, venceu o prêmio de jogador jovem da temporada (Young Player of the Year) e o jogador da temporada (Player of the Year).