Arsenal vence disputa e está próximo de anunciar o atacante Nicolas Pépé do Lille

Uma das maiores novelas da janela de transferências do verão está próxima do fim. O Arsenal chegou a um acordo com o Lille para a contratação do atacante Nicolas Pépé por €80 milhões, segundo o jornalista David Ornstein, da BBC.

Durante a semana, jornais da Itália e França publicaram que o Napoli fez uma proposta de €60 milhões, além do atacante Adam Ounas na negociação, proposta que o Lille aceitou, além disso, os empresários do jogador viajaram para a Itália para fechar o negócio.

Parecia que seria questão de tempo, mas David Ornstein, que é uma das melhores fontes quando se tratam de futebol inglês, confirmou que os Gunners devem anunciar Nicolas Pépé nas próximas 24 ou 48 horas. O Lille aceitou parcelar os €80 milhões em cinco anos.

Além de Napoli e Arsenal, Liverpool, Manchester United e Inter de Milão estavam interessados no futebol do jogador de 24 anos. Na temporada 18/19, Pépé foi o grande destaque do Lille e um dos melhores jogadores da Ligue 1, fazendo com que o clube chegasse na Champions League da próxima temporada. Foram 41 partidas, 23 gols e 12 assistências.

O Arsenal já contratou três jogadores na atual janela, William Saliba, ex-Sant-Étienne por €30 milhões, Gabriel Martinelli, ex-Ituano por €6,7 milhões e Dani Ceballos, ex-Real Madrid, por empréstimo de uma temporada.