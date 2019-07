Chuva antecipa fim de amistoso, mas Dortmund tem vitória tranquila contra Udinese

A reta final de pré-temporada contou com um amistoso entre Borussia Dortmund e Udinese, na tarde deste sábado (27). Os aurinegros golearam por 4 a 1, em partida segura e com domínio dos alemães no jogo todo, em Altach, na Áustria.

Logo aos quatro minutos, Gotze deu início às finalizações do Dortmund que predominariam em toda a partida, em jogada pela esquerda e chute rebatido pelo goleiro Musso. O primeiro gol aconteceu no minuto seguinte com Thogan Hazard, após falha da defesa italiana que não conseguiu afastar a pelota. O mesmo Hazard sairia sete minutos depois, quando sentiu um incômodo, dando lugar ao garoto Reyna, de apenas 16 anos.

O segundo gol veio com Götze aos 18, após pênalti de Pussetto em Hakimi pela esquerda. O Dortmund seguia dominando a partida e a Udinese errava muito, principalmente com sua defesa. Brandt, em jogada individual, chegou a perder um gol cara a cara, aos 23. Mas não demoraria muito para que os aurinegros se redimissem da chance perdida. Weigl, em bonita troca de passes pela direita com Hakimi, chutava cruzado e fazia o terceiro, isso em apenas 27 minutos iniciais.

A primeira finalização dos bianconeri foi aos 35, com o brasileiro Samir, em finalização sem perigo de fora de área. Antes do quarto gol com Brandt, após mais um erro defensivo do adversário, o Dortmund ainda teve mais duas oportunidades, com Sancho aos 37 e Reyna aos 43.

Além das equipes modificadas, o tempo na cidade de Altach também sofreu alterações. A chuva começou a apertar e dificultava o jogo com a bola para ambos os times. Neste cenário, a Udinese teve pequena melhora e, de forma razoável, marcou mais presença na área do Dortmund que seguia comandando a partida.

A etapa final contou com bem menos oportunidades e mais pegada física entre os jogadores. O Borussia teve uma chance com Alcacer, no cruzamento forte que veio do lado direito aos 69, e outra oportunidade com Reus, aos 72, quando o mesmo Alcacer o presenteou com boa assistência dentro da área.

A Udinese diminuiria o placar em linda cobrança de falta de Mandagrora, aos 75, que não foi o suficiente para que mudasse o parâmetro da partida. O jogo, então, termina em 4 a 1 aos 82 minutos, após decisão da arbitragem devido a forte chuva.