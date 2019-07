Borussia Dormtund goleia St. Gallen com show de Schülz e Larsen em amistoso

No último amistoso antes do primeiro grande jogo da temporada 2019-20, o Borussia Dortmund goleou o Sankt Gallen, time da primeira divisão suíça, por 4 a 1. O grande objetivo aurinegro para a partida foi entrosar os defensores Mats Hummels e Nico Schülz, além do meia Mateu Morey, todos contratados nesta janela.

A partida aconteceu na cidade de Sankt Gallen, localizada ao nordeste da Suíça. Sem Thorgan Hazard e Julian Brandt, o treinador Lucien Favre já mostrou que vai usar e abusar de jogadas pelas laterais. Schülz, lateral-esquerdo, e Hakimi, meia-direita, foram bastante acionados.

Schülz e Bruun Larsen roubaram a cena

Logo no primeiro bom ataque, aos três minutos, Schülz fez boa jogada visando a linha de fundo e rolou para o meio da área; Hakimi, sozinho, completou para o gol (0 a 1). Como era de se esperar, o BVB dominava as ações.

Aos 22', o St. Gallen teve chance de empatar, mas Hitz cresceu diante do livre atacante Guillemenot. Reus e Götze se alternavam entre as posições de meia-atacante e centroavante, dando um aperitivo de como será na nova temporada.

Público de 13.207 pessoas no Kybunpark Stadium (Foto: Divulgação / BVB)

Witsel comandou a meiuca e lançou, da intermediária, Bruun Larsen, que, nas costas da zaga, desvi de cabeça para ampliar (0 a 2). Em nova jogada aguda de Schülz, o lateral vai novamente cruza para a entrada da pequena área, e Bruun Larsen só empurra às redes (0 a 3).

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Costanzo bate falta frontal na trave e, na sobra, Vilotic marca o gol dos Galos (1 a 3).

Segundo tempo sob administração

Na volta do intervalo, quatro substituições no St. Gallen e nenhuma no Dortmund. E o jogo seguiu com o mesmo cenário ao da etapa inicial: Borussia praticamente treinando de forma oficial.

Vindo da base do Barcelona, Mateu Morey se mostrou tímido para atacar; na defesa, foi pouco exigido. Quando nas linhas de marcação, o lateral-direito ainda precisa acompanhar o ritmo acelerado.

Aos 63', Witsel passa para Götze, que toca de letra para Marco Reus ficar livre de marcação e avançar à grande área. O alemão fica frente à frente com Klinsmann e toca na saída do goleiro (1 a 4). Ou seja, pleno domínio aurinegro.

Reus jogou bem, alternando de posição com Götze (Foto: Divulgação / BVB)

Depois do quarto gol, a bola seguiu nos pés do time de Dortmund, e a equipe de St. Gallen já tinha jogado a toalha. Do lado esquerdo, Bruun Larsen atuava mais pelo meio, dando espaço para as contínuas passagens de Schülz. Na outra extremidade, o lateral Morey era mais defensivo, deixando as ofensividades com Hakimi.

Satisfeitos com o 4 a 1, tanto os alemães quanto os suíços ficaram na boa até o apito final no nordeste do país europeu.

Início de temporada 2019-20

Agora, o BVB foca na Supercopa da Alemanha, que é disputada em jogo único contra Bayern de Munique, às 15h30 do próximo sábado (3). Dia 9 (sexta-feira) os aurinegros estreiam pela Copa da Alemanha, contra o Uerdingen e só dia 17 (sábado) joga na primeira rodada da Bundesliga 2019-20, diante do Augsburg, às 10h30.

Já o Sankt Gallen torna suas atenções ao Campeonato Suíço, que está andamento. No domingo (4), os Galos visitam o Xamax, pela terceira rodada.

Assista ao jogo na íntegra: