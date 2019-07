Sem espaço, André Schürrle é emprestado pelo Borussia Dortmund ao Spartak Moscow

O Borussia Dortmund anunciou nesta quarta-feira (31) o empréstimo de uma temporada do campeão mundial em 2014, André Schürrle, para o Spartak Moscow. O time russo tem a opção de compra no final do ano. O alemão usará a camisa número 20. Valores não foram revelados.

O atleta é considerado versátil por atuar e realizar diferentes posições, iniciou a carreira nas categorias de base do Mainz. Em 2013, deu os primeiros passos no profissional no Bayer Leverkusen. Anos depois, mudou para o inglês Chelsea, onde foi campeão da Premier League e chamou a atenção com sua boa atuação. Tem passagem também pelo Wolfsburg e Dortmund, sendo campeão da DFB Pokal em ambos. Na última temporada, foi emprestado para o Fullham, onde obteve 24 aparições e marcou seis gols.

Schurrle também tem 57 jogos pela Seleção da Alemanha com 22 gols. Ele integrou a equipe campeã em 2014, marcando dois gols no fatídico jogo do 7 a 1 contra o Brasil.

Em entrevista ao site oficial, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia, desejou boa sorte ao jogador na nova experiência.

"Desejamos a André Schürrle tudo de bom e todo o sucesso possível pelo seu tempo em Moscou!"

O time da capital ocupa a 10ª posição no Campeonato Russo, com quatro pontos. O próximo jogo da equipe será contra o Dinamo Moscow, no sábado (03), às 13h (de Brasília), pela quarta rodada.