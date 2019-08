Borussia Dortmund derrota Bayern e se sagra campeão da Supercopa da Alemanha

O Borussia Dortmund começou bem sua temporada 2019-20, ao conquistar o título da Supercopa da Alemanha em cima do Bayern de Munique no Signal Iduna Park, em Dortmund. Sem Brandt, Hazard e Hummels, lesionados, os gols de Paco Alcácer e Jadon Sancho deram o sexto título da competição aos aurinegros, que ficam atrás somente do Bayern de Munique, que levantaram a taça sete vezes.

Primeiro tempo empatado

O primeiro tempo foi bem movimentado, com muitas chances para ambos os lados. Na primeira delas , logo no primeiro minuto, Marco Reus bateu para o gol e obrigou Neuer a fazer a defesa. Aos 14', Alcácer aproveitou de longe a saída errada do goleiro, mas a bola não entrou. Já no minuto 19, Neuer fez uma grande defesa após chute de Raphael Guerreiro.

Porém, a segunda parte do primeiro tempo foi dominada pelos bávaros. Aos 22', Coman finalizou após o passe de Goretzka, mas o goleiro Hitz fez grande defesa. Aos 37', Lewandowski recebeu uma bola na esquerda, mas o lance estava impedido.

A primeira etapa acabou com 60% de posse de bola para os visitantes, , que usava o lado esquerdo para suas jogadas, enquanto o Borussia aproveitava a marcação alta de seus adversário e encontrava o sistema defensivo aberto.

Sancho e Hitz como destaques da partida

Não demorou para Jadon Sancho aparecer na segunda etapa. Logo aos 47', ele aproveitou o passe errado de Thiago Alcântara, fez uma bela jogada no lado direito e tocou para Paco Alcácer finalizar rasteiro. O time começou a usar o inglês como principal arma de contra-ataque, porém o Bayern continuou com o controle de bola.

Aos 54', Goretzka chegou bem pelo meio, mas Hitz fez mais uma grande defesa. Na sequência, aos 57', Hitz defende a cabeçada de Coman, mas o rebote sobra para Lewandowski e Akanji salva encima da linha.

O segundo gol do Dortmund chegou aos 68'. Em contra-golpe, Sancho conduziu pela direita e chutou rasteiro, entre as pernas de Neuer. Com a pressão do Dortmund, o time de Munique começou a apresentar nervosismo.

O último lance de perigo foi a tentativa de cruzamento pela esquerda, mas o goleiro Hitz apareceu espalmando a bola.

Casa cheia

Com os 81.365 lugares ocupados e todos os ingressos vendidos, o Borussia levou a primeira taça da temporada, evitando o tricampeonato seguido do rival.

As próximas partidas do Borussia serão na sexta-feira, dia 10, contra o Uerdingen na Copa da Alemanha e no sábado, dia 17, contra o Ausburg na Bundesliga. Já o Bayern de Munique, terá sua estreia na Copa da Alemanha contra o Energie Cottbus, na segunda-feira dia 12, e abre o Campeonato Alemão contra o Hertha Berlin na sexta-feira, dia 16.