Já conhece quem subiu? Paderborn: clube marcado por fusões e gangorra de divisões

Liga nacional que mais tem público no mundo, a Bundesliga é famosa pela paixão da torcida dos 18 clubes envolvidos nela. Gigantes como Bayern de Munique e Borussia Dortmund dão as cartas na parte superior da tabela. E na metade inferior, aonde os clubes de menor expressão lutam pela permanência com realidades bem diferentes?

Para a temporada 2019-20, o campeão da 2.Bundesliga da temporada e o segundo colocado, Colônia e Paderborn, respectivamente, chegaram à primeira divisão de forma direta. Já no Relegation, o Union Berlin despachou o Stuttgart e também garantiu a classificação. Assim, cada um desses três times terão suas histórias contadas por aqui.

Agora é a vez do Paderborn, que retorna à primeira divisão após quatro anos de subidas e descidas. Então, confira a história do Azul-e-Branco:

História do clube

O Sport-Club Paderborn 07, clube da cidade de Paderborn, localizado no estado de Nordrhein-Westfallen (Renânia do Norte-Vestfália), tem seu nascimento entre junções de diferentes equipes da região. Com o fracasso de desempenho do TuS Schloß Neuhaus em 1982-83, nasceu a ideia de unir forças. Em 1985, o time juntou-se ao FC Paderborn, nomeado de TuS Paderborn-Neuhaus. Foi somente em 1997 que a equipe foi rebatizada de SC Paderborn 07 — nome atual. Foram anos de desgaste até levar alegria para os torcedores que demoraram para reconhecer e se acostumar com a fusão.

Em 2004, o clube garantiu a classificação para a segunda divisão da liga alemã pela primeira vez. Neste mesmo ano, ficou marcado por uma polêmica: a vitória contra o Hamburgo por 4 a 2 pela Copa da Alemanha surpreendeu a todos não somente pelo resultado. Na verdade, o árbitro da partida, Robert Hoyzer, estava envolvido em escândalos de apostas. O clube arcou com as consequências.

A temporada garantiu a permanência na série até 2007, ano em que foi rebaixado para a terceira divisão alemã. Recuperou-se na temporada seguinte, foi para o play-off e garantiu o acesso. Em 2014-15, o feito inédito: jogou a Bundesliga pela primeira vez.

Com a falta de técnica e qualidade, o time não aguentou e foi rebaixado para a 2.Bundesliga, em 18º lugar. Em 2015, foi rebaixado novamente para a terceira divisão, permanecendo até 2017, onde conseguiu novamente o retorno para o grupo superior.

Agora, em 2019, pela segunda vez na história do clube, vai brigar na Bundesliga e tentar colocar um fim na gangorra de divisões.

Grande feito

2014 é o ano que o torcedor azul grava na memória para sempre. Pela primeira vez na história, o clube do Centro-Norte garantia o acesso para a elite nacional e se juntava ao seleto grupo de grandes times.

Temporada passada

Na última época, o Paderborn jogou a segunda divisão do Campeonato Alemão. Teve um bom desempenho, garantindo o segundo lugar com 57 pontos e o acesso à elite. Foram dezesseis vitórias, nove empates e nove derrotas na campanha.

Também jogou a DFB Pokal e parou nas quartas de final, após derrota para o Hamburgo, em casa na Benteler Arena, por 2 a 0.

2018-19 foi a temporada que a administração do clube conseguiu equilibrar as finanças e planejar todo o campeonato desde a junho de 2018.

Expectativa para 2019-20

Os torcedores do Paderborn apoiam o time até o fim nas partidas. Esperam, além de uma boa campanha na Copa, a permanência na Bundesliga. Visando resultados, reforços foram adquiridos numa reformulação do elenco para subir de degrau técnico.

Entre as contratações estão: Cauly (ex-Duisburg), Johannes Dörfler (ex-Uerdingen), Marcel Hilßner (ex-Hansa Rostock), Gerrit Holtmann (ex-Mainz), Rifet Kapic (ex-Grasshoppers Zürich), Laurent Jans (ex-FC Metz), Luca Kilian (ex-Borussia Dortmund II) e Streli Mamba (Energie Cottbus).

Dos que retornam de empréstimo Julius Düker, do Eintracht Braunschweig, deve ser o mais usado.

O clube também perdeu, no mínimo, sete jogadores do plantel passado. Philipp Klement para o Stuttgart e Bernard Tekpetey para o Schalke 04 são os principais da lista.

Primeiro jogo da temporada

O Paderborn estreia na Bundesliga 2019-20 contra o Bayer Leverkusen, no sábado (17), às 10h30, na BayArena.