Manchester City vence Liverpool nos pênaltis e conquista Supercopa da Inglaterra

O pontapé inicial da temporada na Inglaterra foi dado na manhã desse domingo (04), em Wembley, com uma disputa emocionante entre Liverpool e Manchester City, valendo o título da FA Community Shield. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Sterling e Matip, os Skyblues venceram nas penalidades, por 5 a 4, e levantaram o troféu pela sexta vez em sua história.

Início quente

O primeiro tempo foi movimentado, com as equipes jogando sem medo de atacar. Antes mesmo dos primeiros cinco minutos, os Reds arriscaram com uma batida colocada de Firmino, que Bravo defendeu sem dificuldades. Com 7', Salah também finalizou com perigo, mas passou ao lado trave e saiu pela linha de fundo.

A resposta dos Citizens não demorou a acontecer. Aos 12', após cobrança de falta de Walker, que percorreu toda a área adversária, a bola chegou para De Bruyne tocar de cabeça, encontrando David Silva, que com um grande toque de primeira superou três marcadores e ajeitou para Sterling completar de esquerda, na entrada da pequena área. Alisson chegou a encostar, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.

Pouco depois, Salah fez boa jogada individual utilizando muita velocidade, uma de suas principais características. Após invadir a área pela esquerda, o egípcio tentou uma finalização que acertou a trave de Bravo.

Com a vantagem em mãos, o City aproveitou de sua estratégia de maior posse de bola para administrar o resultado, buscando trocar passes no campo do rival. Com isso o confronto esfriou nos instantes finais da primeira etapa, ainda com chances, mas nenhuma realmente de perigo.

Sterling abre o placar (Divulgação / Manchester City)

Reds voltam com tudo

Sabendo que o título ainda estava totalmente em aberto, as equipes voltaram com a mesma disposição com que começaram o duelo. Aos dois minutos, Origui tentou, mas Bravo salvou. Logo na sequência, Sterling chutou na saída de Alisson, mas o poste impediu o segundo do time de Manchester.

Precisando marcar, os Reds começaram a estabelecer pressão no jogo. Aos 12', Van Dijk aproveitou cruzamento, e pegou de primeira, acertou a trave e a bola deslizou pela linha da meta adversária. Pouco depois, Salah foi quem chegou e novamente a trave foi a protagonista do lance.

Mas aos 31' não houve quem pudesse impedir o empate do Liverpool. Após levantamento para a grande área, Van Dijk aproveitou o rebote, dominou com categoria e cruzou para Matip, de cabeça, mandar para o fundo das redes.

Muito superior no segundo tempo, a pressão do time vermelho nos últimos minutos foi esmagadora. Se destacando dos companheiros, Salah teve a chance nos acréscimos com um chute que pegou em Stones e no rebote, com uma cabeçada que se encaminhava ao gol do título, mas Walker apareceu e salvou o que seria a virada.

Matip empata para o Liverpool (Divulgação / Liverpool)

Skyblues levam a melhor

Com o placar igual após o apito final, a decisão ficou para ser resolvida nas penalidades. Nas cobranças, melhor para o Manchester City, com Gündoğan, Bernardo Silva, Phil Foden, Zinchenko e Gabriel Jesus acertando suas batidas. Wijnaldum foi o único que perdeu para o Liverpool.