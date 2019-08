Zagueiro mais caro da história: Man United anuncia contratação de Maguire por seis temporadas

Após muita novela, o Manchester United anunciou a contratação do zagueiro Harry Maguire, ex-Leicester por £80 milhões (R$ 863,2 milhões na cotação atual) nesta segunda-feira (05). O jogador se tornou o defensor mais caro da história, ultrapassando os holandeses Matthijs de Ligt da Juventus e Virgil van Dijk do Liverpool e o francês Lucas Hernández do Bayern de Munique.

O jogador assinou contrato com os Diabos Vermelhos até 2025, com a opção de estender por mais uma temporada.

“Temos que começar a ganhar troféus novamente e é algo que o técnico quer trazer para o clube - a mentalidade vencedora também, o que ajudará todos os rapazes. Tenho certeza de que é algo que ele e sua equipe trarão para o clube e estamos ansiosos para isso'', disse Maguire.

''Tenho muito orgulho de estar aqui, em um clube tão grande e estou ansioso para começar. Espero que seja uma temporada de sucesso e darei tudo o que tenho por este clube'', completou o zagueiro.

''Obrigado a todos que me apoiaram e fizeram parte da minha carreira. Tenho orgulho e honra de me juntar ao Manchester United. Que incrível jornada de futebol tem sido até agora'', disse o jogador no twitter.

Em cinco anos, Maguire se transferiu três vezes. Em 2014, foi contratado pelo Hull City por £2,5 milhões, em 2015, foi contratado pelo Leicester por £17 milhões e agora, em 2019, fechou com o Manchester United por £80 milhões.

Como parte da cláusula de venda, o Leicester pagará 15% do valor total ao Hull City, ou seja, £9,4 milhões.

Também no twitter, o inglês deixou uma mensagem de despedida para o ex-clube: ''Maciço obrigado ao Leicester pelo apoio brilhante e memórias incríveis. Nós passamos por muitos altos e baixos, mas ficamos juntos. Desejo-lhe tudo de bom no futuro e tenho certeza que com um grande dono, você continuará crescendo como clube.''

O zagueiro é a terceira contratação do Manchester United nesta janela de transferência. O lateral-esquerdo Aaron Wan-Bissaka, ex-Crystal Palace e o meia-esquerda Daniel James, ex-Swansea City, foram as duas primeiras.