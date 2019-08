Fiorentina confirma retorno de vice-campeão mundial Badelj após uma temporada

Em um anúncio até certo ponto surpreendente, a Fiorentina anunciou em coletiva nesta segunda-feira (5) o retorno do volante Milan Badelj, 30 anos. O croata atuou na Viola entre 2014 e 2018, antes de se transferir para a Lazio de graça após o fim do contrato anterior. Inicialmente, a equipe de Florença desembolsa um milhão de euros pelo empréstimo até o fim da temporada 2019-20, com opção de compra de mais quatro milhões.

Badelj começou a carreira no Dinamo Zagreb, onde fez mais de 100 jogos, antes de se transferir para o Hamburgo em 2012. Dois anos depois, chegou à Fiorentina, onde fez um total de 108 partidas e marcou seis gols, se tornando um dos jogadores mais importantes da equipe.

Em 2018, foi contratado pela Lazio após o fim do contrato com a Viola e atuou em 26 oportunidades pela equipe de Roma, marcando um gol. Além disso, esteve presente no elenco da Croácia na campanha de vice-campeonato na Copa do Mundo 2018. No total, ele fez 41 atuações com a camisa de sua seleção.

Este é o terceiro jogador contratado pela Fiorentina - os outros foram o lateral-direito Pol Lirola e o atacante Kevin-Prince Boateng, ambos do Sassuolo. A Viola, sob nova direção após uma péssima temporada passada, também negocia com o atacante uruguaio Diego Rossi, do Los Angeles FC.