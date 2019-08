Guia VAVEL Premier League 2019-20: Manchester City

O início da temporada 2019-20 do futebol europeu está cada vez mais perto e na Inglaterra o Manchester City é um dos nomes de peso que entram determinados a conquistar os principais títulos nacionais e continentais nesse ano. Pep Guardiola e seus comandados tem a missão de defender a conquista da Premier League e FA Cup, além de tentar buscar o inédito troféu da Champions League.

A Pré-temporada

Os SkyBlues viajaram até a China para disputar o torneio amistoso da Premier League Asia, ao lado de Newcastle, West Ham e Wolverhampton. Depois de ganhar dos Hammers na semifinal, acabou perdendo a decisão para os Wolves, nos pênaltis, após um empate em 0 a 0 no tempo normal.

Antes de se despedir do oriente, os Citizens participaram de mais dois amigáveis, contra o Kitchee Sports Club, de Hong Kong, e o Yokohama Marinos, do Japão. Garantindo duas vitórias, os resultados foram respectivamente 6 a 1 e 3 a 1 para os ingleses.

Mas o verdadeiro desafio ficou para o final, um duelo contra o Liverpool, pela Supercopa da Inglaterra. Após um empate emocionante no tempo normal, o City venceu nas penalidades e faturou o troféu pela sexta vez em sua história.

A corrida da vitória após as penalidades (Divulgação / Manchester City)

O mercado

Como todo time rico, a expectativa da torcida era a de ver novas contratações de peso, para melhorar ainda mais o elenco e enfim entrar como um dos favoritos para a Liga dos Campeões. Porém, a realidade foi de um City discreto, tendo como destaque apenas a compra do meia Rodri, do Atlético de Madrid, por 70 milhões de euros (R$ 311 milhões).

Outra movimentação importante foi a troca definitiva, feita juntamente com a Juventus, do brasileiro Danilo pelo português João Cancelo, ambos laterais pelo lado direito. O Manchester City também pagará 65 milhões de euros à Juve, valor parcelado em três temporadas. Já o clube de Turim se comprometeu a pagar, também em três anos, 37 milhões de euros ao time inglês.

A timidez do atual campeão inglês na janela se deve muito por conta da regra imposta pela federação inglesa de futebol para jogadores estrangeiros. A norma diz que, dentro de um elenco, é permitido um número máximo de 17 jogadores não formados no país e atualmente o City já possuí esse percentual completo.

Cancelo é o novo reforço do City (Divulgação / Manchester City)

Pra ficar de olho

Que o time do lado azul de Manchester é recheado de craques todo fã de esporte sabe. Mas, quem se destacou dos demais, recebeu o prêmio de jogador do ano no clube e tem tudo para brilhar novamente é o português Bernardo Silva. O meia se consagrou aos olhos de Guardiola, se firmou entre os titulares e foi peça fundamental para a conquista do bicampeonato inglês. Muitas expectativas foram geradas para a presença dele no Fifa The Best, porém acabou ficando fora até do Top 10.

Vale sempre lembrar que não faltam opções para escolher quem pode ser o cara da equipe. Kevin de Bruyne teve uma última temporada complicada devido a variadas lesões, mas agora está recuperado e é sempre uma opção diferenciada. O setor ofensivo também está muito bem servido, com o ídolo Sérgio Agüero e o brasileiro Gabriel Jesus.

Bernardo Silva foi eleito o jogador do ano no elenco do City (Divulgação / Manchester City)

Esquentando

O Manchester City estreia no próximo sábado (10), fora de casa, contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres. Na outra semana, o duelo é contra o Tottenham, em casa, no Etihad Stadium. Por fim, o terceiro será contra o Bournemouth novamente fora, dessa vez no Dean Court.