Tottenham age na Deadline Day e oficializa Ryan Sessegnon e Lo Celso

Na reta final da janela de transferência, o Tottenham anunciou as contratações do lateral-esquerdo inglês Ryan Sessegnon, ex-Fulham por £25 milhões e o meia argentino Giovani Lo Celso, ex-Real Betis por empréstimo e com opção de compra na próxima temporada.

O lateral-esquerdo foi revelado pelo Fulham, onde fez uma grande Championship 17-18 e também anotou 15 gols e seis assistências em 46 jogos, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição. Na temporada passada, o jovem de 19 anos não conseguiu desempenhar o mesmo futebol na Premier League e marcou apenas dois gols e deu seis assistências em 38 jogos.

Já Lo Celso fez uma boa temporada pelo Real Betis, onde marcou 16 gols e anotou seis assistências em 46 jogos pelo clube espanhol. Na próxima temporada, o Tottenham terá a opção de comprar o argentino por £55 milhões, transferência que poderá ser a maior da história dos Spurs. Lo Celso usará a camisa 18, já Ryan Sessegnon, a 19.

Além das duas contratações, o clube inglês fechou as contraações de Tanguy Ndombélé, ex-Lyon por £54 milhões e Jack Clarke, ex-Leeds United por £10 milhões.