Guia VAVEL La Liga 2019-20: Real Madrid 

Mais de um século e uma década. O Real Madrid completou 117 anos em março de 2019, esse ano o time da capital espanhola entra na disputa dos prêmios que passaram longe na última temporada.

No ano passado, os merengues fizeram uma campanha sem sucesso, terceiro lugar na La Liga, eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, derrota no El Clásico, não passou das semifinais da Copa do Rei. Para a equipe a temporada 2018-19 é para cair no esquecimento.

Pré-temporada

Foto: Reprodução/Real Madrid

A campanha da pré-temporada dos Galáticos começou quando eles enfrentaram o Bayern de Munique, no Texas, para abrir a International Champions Cup no dia 20 de julho. Eles disputaram mais duas partidas do ICC contra o Arsenal e o Atlético de Madri.

Sofreu duas derrotas, 3 a 1 contra Bayern e uma goleada de 7 a 3 contra o Atlético e venceu contra os Gunners, nos pênaltis. Contra o Tottenham na Allianz Arena, pela Copa da Audi, perdeu o jogo por 1 a 0. Seu primeiro desafio pela La Liga 2019-20 é contra o Celta de Vigo no sábado (17). O último título pelo campeonato foi na temporada 16-17, a equipe ainda tinha Cristiano Ronaldo em campo.

Era Zidane

Foto: Reprodução/Real Madrid

Ex-jogador e ídolo do time espanhol, Zidane assumiu novamente o comando da equipe em Março de 2019, quando as coisas já não estavam indo muito bem, a torcida pediu e o técnico assumiu o lugar de Santiago Solari. Com a volta do francês, foi notada uma enorme diferença do desempenho da equipe dentro de campo. Desde então, o time venceu cinco das 11 partidas disputadas.

Reforços

Com grandes nomes vestindo a camisa dos Merengues, Zinedine Zidane tem bastante opções para colocar em campo. O time investiu mais de 300 milhões de euros para iniciar a nova temporada.

Só a contratação do Eden Hazard chegou a 100 milhões de euros. Luka Jovic, Éder Militão, Rodrygo Goes e Ferland Mendy completaram o total valor investido. Um retorno de pouco mais de 100 milhões de euros, foi gerado com a venda de alguns nomes, como Marcos Llorente e Mateo Kovacic.

Em um entrevista do treinador, Zidane falou sobre Gareth Bale e James Rodriguez, o galês foi motivo de dúvidas durante o verão e chegou perto de ser vendido, já o colombiano retornou ao time após fim do empréstimo com o Bayern de Munique.

"Eles são parte do elenco e estamos contando com eles. Tudo pode acontecer, mas eles jogam por esse time e eu tenho que ser capaz de escolher entre todos os jogadores que estão aqui. James não está envolvido no time nos últimos jogos, mas isso pode mudar. Tudo pode acontecer em qualquer time antes do final da janela ".

Elenco

Um time que conta com Jovic, Benzema, Bale, Vázquez, Mariano, os brasileiros Rodrygo e Vinicius Jr, no ataque. Hazard, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodriguez, Asensio, Brahim Díaz, Isco disputam o meio de campo. Navas e Courtouis brigam pela titularidade no gol. Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo, Eder Militão, Ferland Mendy e Odriozola fecham a defesa. Essa é a equipe que está em busca de títulos nessa temporada.

Brasileiros em campo

Foto: Reprodução/Real Madrid

Não é surpresa que os Merengues tem brasileiros em campo, para a temporada 2019-20, o time tem Marcelo que completa seu décimo segundo ano vestindo a camisa 12, Casemiro entra para o seu sexto ano, Vinicius Junior que vai para a sua segunda temporada (foi cortado dos últimos jogos por lesão grave), e com a chegada de Éder Militão e Rodrygo Goes. Cinco brasileiros que podem brilhar na campanha deste ano.

Santiago Bernabéu

Foto: Reprodução/Real Madrid

O estádio Santiago Bernabéu foi inaugurado em 14 de dezembro 1947 e tem uma capacidade de 81.044 espectadores, todos sentados, e as dimensões de 107 x 72 metros. O Real Madrid tem a maior torcida da Espanha com aproximadamente 44,2 milhões de torcedores. Em 2003 o estádio foi eleito pela FIFA, como padrão 5 estrelas podendo receber qualquer tipo de jogos internacionais.

Uma grande reforma que vai acontecer em no mínimo três anos e meio e custará € 575 milhões (R$ 2,48 bilhões), valor que o clube pretende pagar em até 35 anos, mudará o estádio, mais por fora do que por dentro, com uma fachada especial feita de placas de aço inoxidável e remodelação de ruas e praças ao lado. Reformas que irão acontecer no verão, quando não recebe jogos.

Expectativas 2019-20

Zinedine Zidane voltou para salvar o Real Madrid e chegou a hora dos resultados. Muitos se perguntaram por que ele voltou, arriscando tudo depois de vencer de três títulos da Liga dos Campeões.

A suposição era que ele retornou mais forte, capaz de fazer exigências para que o clube estivesse pronto para se encontrar e com o apoio para reconstruir da maneira que ele sempre quis. Os madridistas esperam por um ano diferente e satisfatório.